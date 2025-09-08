Фатальная ошибка? Два игрока, которых Алиев должен был вызвать на матчи с Уэльсом и Бельгией

Сборная Казахстана по футболу проиграла оба сентябрьских матча в квалификации чемпионата мира-2026 с общим счётом 0:7. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о двух игроках, которых не хватало в этих встречах.

Разумеется, здесь речь не пойдёт о том, что будь два этих игрока в составе - сборная добилась бы побед в обоих матчах. Но, по крайней мере, в вызове этих футболистов была определённая логика.





По сути, защитник "Елимая" Жумаханов является единственным молодым центральным защитником, который тянет уровень национальной сборной. В марте, когда Александр Марочкин объявил о завершении международной карьеры, он отметил, что 22-летний Адильбек уже "подрос и наступил на пятки". Это к тому, что Жумаханов уже готов играть за национальную команду.

Но даже несмотря на то, что Адильбек является основным защитником "Елимая", он не получил вызов. В игре с Бельгией (0:6), когда Сергей Малый был дисквалифицирован, Али Алиев заменил его на Улара Жаксыбаева. Однако сложно сказать, в чём футболист "Ордабасы" превосходит Жумаханова, который ещё и на восемь лет моложе.





Да, опытный хавбек потерял место в составе "Актобе", но у него есть большой международный опыт, который мог бы помочь команде. Более того, порой в центре у сборной Казахстана не хватало игрока, способного продвинуть мяч, протащить его, попридержать при плотной опеке. А это то, что Жуков делать умеет. По крайней мере, он привык играть в более интенсивных чемпионатах, и не паникует при давлении.

Есть и психологический фактор. Во второй игре с Бельгией он точно играл бы с огромным желанием, ведь Бельгия - это его вторая родина, где он начинал свой футбольный путь. И с некоторыми игроками из бельгийской сборной он ранее пересекался в юношеской сборной этой страны, к примеру, с тем же Леандро Троссаром.

Жуков был бы вдвойне мотивирован сыграть в Брюсселе и помочь сборной Казахстана. Увы, но он вызов тоже не получил, хотя вряд ли он в чём-то уступает тому же Серикжану Мужикову.



Что было бы, окажись Жумаханов и Жуков в составе в прошедших матчах - никто не знает. Но эти два игрока добавили бы вариативности, и их вызов был бы более логичен, чем их невызов.

Отметим, что следующие матчи сборной Казахстана пройдут в октябре: 10 числа дома с Лихтенштейном, 13 числа - в гостях с Северной Македонией.

Кто ушёл достойнее: Алиев или Черчесов? Сравниваем два провала сборной Казахстана