В Европе поддержали кандидатуру иностранного тренера в сборную Казахстана

Бывший игрок "Атырау" и молодёжной сборной Польши Пшемыслав Трытко высказался о потенциальном назначении своего соотечественника Михала Пробежа на пост главного тренера национальной команды Казахстана, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

— Пробеж обладает большим авторитетом. Многие считают, что Казахстану нужен именно такой тренер — с характером и твёрдой дисциплиной. Вы что думаете?

— Если честно, я не видел последние матчи сборной Казахстана. Но я смотрел игры "Кайрата" в Лиге чемпионов, видел игру против "Реала". Пробеж — действительно человек с авторитетом. Конечно, ему будет непросто — новая страна, игроки его не знают, ему придётся начинать с нуля. Если бы он сначала возглавил клуб вроде "Кайрата" или "Астаны", а потом перешел в сборную — было бы легче. А сейчас получается, что никто никого не знает: ни казахстанцы его, ни он казахстанцев. Но в любом случае, он — большая личность для Польши. Думаю, Пробеж принёс бы большую пользу для казахстанского футбола. У вас хорошая команда, есть индивидуально сильные футболисты, — заявил Трытко.

"Когда я играл в Казахстане, то, разумеется, акцент делали на "физику", однако я увидел большое количество техничных игроков-казахстанцев. Сборная вашей страны играла вничью против Польши, проигрывая 0:2. Это говорит о наличии характера. Ваш футбол потихоньку поднимается, поэтому я уверен: большие победы не за горами", — добавил польский форвард.

Как сообщает источник, Казахстанская федерация футбола (КФФ) рассматривает кандидатуру 53-летнего тренера, который руководил сборной Польши с сентября 2023 по июнь 2025 года. Также в списке присутствуют валиец Крис Коулман и португалец Руй Жорже.

