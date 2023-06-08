"Евро - это сильно". Реакция российских фанатов на вызов Зуева в сборную Казахстана

Автор: Димаш Тулегенов

Новость о смене гражданство Александром Зуевым и его вызове в сборную Казахстана не стала чем-то очень важным в российском медиапространстве. Однако некоторые футбольные болельщики все же высказались на этот счет. Корреспондент Vesti.kz цитирует интересные комментарии российских любителей футбола.

26-летний полузащитник был вызван в сборную Казахстана вместо травмированного Аслана Дарабаева в тот же день, как только стало известно о получении им казахстанского паспорта. Игрок "Крыльев Советов" является уроженцем Костаная и теперь может сыграть в выездных матчах отборочного цикла Евро-2024 против Сан-Марино (16 июня) и Северной Ирландии (19 июня).

Часть болельщиков несколько критично высказалась о решении Зуева сменить гражданство, но большинство поняли и поддержали спортсмена:

"Очень рад за него - пусть играет".

"26 лет. Понял уже, что в российскую сборную не позовут".

"А так можно Данию обыгрывать в отборах на Евро".

"А за Россию зачем тогда играл?".

"Долго родину вспоминал!".

"Хоккеисты тоже достойно выступили за сборную Казахстана".

"Игрок "Крыльев" на Евро - это сильно. Удачи, Саня".

Процитированные комментарии были оставлены под новостью на сайте "Чемпионат", под записью в VK-сообществе "Телеканал Футбол", а также в Telegram-канале самого Зуева

Также новость прокомментировали бывшие футболисты сборной России Александр Мостовой и Евгений Алдонин. Мостовой отметил, что это абсолютно нормальная практика, против которой он ничего личного не имеет. Также он заявил, что сборная России от этого хуже не станет. Алдонин же заявил, что не у каждого игрока выпадает шанс сыграть за сборную, поэтому к таким новостям следует относиться с пониманием.

Ранее о вызове игрока в сборную высказался и главный тренер Магомед Адиев.

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Фото: ПФК "Крылья Советов"©️

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 2 2 0 0 4-1 6 2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3 3 Дания 2 1 0 1 5-4 3 4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3 5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3 6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →