"Некогда о чем-то мечтать". Адиев прокомментировал приглашение Зуева в сборную Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, прокомментировал приглашение полузащитника Александра Зуева на июньские матчи национальной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz. Футболист сменил гражданство и получил вызов в сборную.

На предстоящем УТС национальной команды Зуев заменит Аслана Дарабаева, не успевшего восстановиться от травмы.

"Не могу сказать, что я сидел и ждал Зуева или другого игрока. Нам некогда о чем-то мечтать. У нас есть боеспособный коллектив, который доказывает свою состоятельность.

Здесь появилась ситуация, что он сам принял решение получить гражданство Казахстана. УЕФА дал добро, и мы решили воспользоваться этим правом и позвать его на сборы.

Александр Зуев вызван на июньские игры. Нам нужно познакомиться поближе, увидеть его в тренировочном процессе. На сегодняшний день считаем, Зуев может нам добавить вариативности, участвуя в конкурентоспособном чемпионате. Приедет на сбор, и будем думать, решать, смотреть", - сказал Адиев в интервью Sport24.