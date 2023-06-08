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Новости спорта Футбол Сборные

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Родились в Казахстане, но были натурализованы в сборную как россияне. Пять известных случаев

Родились в Казахстане, но были натурализованы в сборную как россияне. Пять известных случаев
©UEFA

В истории сборной Казахстана по футболу было большое количество натурализованных футболистов, и большая часть из них - россияне. Среди них были и возвращенцы: те, кто, родившись в Казахстане, играли с российским паспортом, а затем приглашались в сборную Казахстана и принимали местное гражданство. Одним из таких стал и уроженец Костаная Александр Зуев, накануне получивший вызов в национальную команду.

Корреспондент Vesti.kz вспомнил самые известные подобные случаи, произошедшие еще задолго до истории с Зуевым. Даже в текущем составе сборной Казахстана есть один натурализованный россиянин, родившийся на территории Казахстана. Подробнее обо всем этом - в нашем материале. 

Ренат Дубинский - 15 матчей за сборную Казахстана

Левый защитник выступал за национальную команду с 2003 по 2006 годы, а на клубном уровне успел поиграть за "Актобе" в 2006-м. Он родился в Актау, но вскоре переехал в Россию. За сборную Казахстана дебютировал в 24 года в матче с Португалией (0:1) в 2003 году, и это был первый международный матч в карьере Криштиану Роналду. После игры Дубинский даже получил футболку Деку.

Как позже рассказывал Дубинский, в 2003 году он вошел в расширенный список сборной России, составленный из 59 игроков. Параллельно его приглашали в сборную Казахстана. В итоге Ренат засомневался, что станет одним из отобранных в состав России, и принял решение сделать шаг в сторону исторической родины. Хотя со временем футболист оценил это решение как "дал слабину".

Также игрок рассказал о казахстанском паспорте: "У меня российский паспорт. Хотя и в Казахстане тоже паспорт сделали. Смешно было: из Москвы вылетаю по российскому, из Алматы в Японию по казахстанскому. Удивляюсь: неужели нет единой базы? Летаю по всему миру с разными паспортами...", - говорил он в интервью "Спорт-Экспрессу".

Также Дубинский затронул тему заработной платы в Казахстане. В 2006 году в составе "Актобе" за год он заработал порядка 200 тысяч долларов. 

Суммарно он провел за казахстанскую сборную 15 матчей, заработав одно предупреждение. При нем команда сумела выиграть три товарищеских матча, проиграв во всех официальных встречах. 

Дубинский второй слева в верхнем ряду

Дмитрий Ляпкин - 15 матчей за сборную Казахстана

Еще один крайний защитник, прошедший по аналогичному пути. Уроженец Шымкента свою профессиональную карьеру начал и развивал в российских клубах. В 1998-2002 годы у него был хороший период в составе "Сатурна". В феврале 2004-го, на тот момент 27-летний игрок, дебютировал в сборной Казахстана матчем с Латвией (1:3).

До лета 2005-го он стабильно вызывался и играл за национальную команду. После Ляпкин перестал приглашаться в сборную до осени 2007-го. До конца того года он провел еще пять игр в футболке команды Казахстана и больше за нее не играл.

Лишь в одном матче при Дмитрии национальная дружина одержала победу. В ноябре 2007-го сборная на выезде одолела соперников из Армении (1:0). 

Дмитрий Мирошниченко - 11 матчей за сборную Казахстана

Второй натурализованный игрок сборной Казахстана в семье Мирошниченко. Его отец, Андрей Мирошниченко, сам был натурализован в 1992 году. Однако если Мирошниченко-старший родился в России, а затем получил казахстанское гражданство, то его сын, Дмитрий, появился на свет в Актобе. Как раз тогда, в 1992 году, его отец играл в клубе из этого города.

Однако свою карьеру Мирошниченко-младший начал в краснодарской "Кубани". Но в 2011 году он перебрался в стан "Актобе", когда его отец уже трудился в Казахстане на разных должностях. Вот, что рассказывал защитник "Краснодарским известиям" в позапрошлом году:

"В 2010 году получил предложение из Казахстана, из клуба "Актобе". И решил попробовать себя в чемпионате этой страны. Так получилось, что я остался там, получил гражданство Казахстана. Повлиял ли отец на это решение? Конечно. Он работал в "Актобе". И хотел, чтобы я играл в этом клубе". 

На его счету достаточно матчей за юношескую и молодежную сборные Казахстана. Во взрослой он дебютировал в августе 2014-го в матче с Таджикистаном (2:1). Последнюю игру провел в ноябре 2020-го против Литвы (1:2). Всего за национальную дружину у Мирошниченко набралось 11 игр, в которых он отметился одной желтой карточкой.

В том же интервью "Краснодарским известиям" он вкратце ответил на вопрос о планах на будущее: "С какой страной связаны планы - с Казахстаном или Россией? О будущем пока не думаю. Не знаю, как все у меня сложится. Идеальный вариант - чтобы быть поближе к родителям", - заключил игрок.

С лета прошлого года экс-игрок "Актобе" и "Тобола" выступает за "Черноморец" в третьем дивизионе России.

Альмир Мухутдинов - три матча за сборную Казахстана

Воспитанник академии московского ЦСКА является уроженцем Тараза. Он прожил в Казахстане до 13 лет, после чего переехал с родителями в Москву и стал заниматься в академии армейцев. До 27 лет его карьера развивалась именно в России, после чего полузащитник перешел в павлодарский "Иртыш".

Уже тогда тренер команды Талгат Байсуфинов представлял Мухутдинова как уроженца Тараза и футболиста, на которого будет рассчитывать сборная Казахстана в случае получения им казахстанского гражданства. 

В итоге паспорт страны, в которой родился, Альмир получил. С 2015-го он начал вызываться в национальную дружину, а в 2016-м, как раз при Байсуфинове, провел три игры за команду. В одной из встреч он отметился желтой карточкой. 

Помимо "Иртыша", в его клубной карьере были "Тараз", "Тобол" и "Жетысу". В начале 2021-го он покинул стан талдыкорганского клуба, и после этого завершил карьеру. 

Марат Быстров - 17 матчей за сборную Казахстана

Последний подобный случай произошел пять лет назад, когда казахстанское гражданство получил уроженец Костанайской области Быстров. Известно, что мама футболиста - этническая казашка из России, но на момент рождения сына она была в Казахстане по распределению после института. В 14-летнем возрасте Быстров, уже занимавшийся футболом, с родителями переехал в Россию.

Там он успел поиграть за несколько клубов и отслужить в армии, после чего вернулся в футбол и едва не вышел в РПЛ с "Тамбовом", став одним из ключевых футболистов команды. Летом 2018-го защитника подписала "Астана", а осенью того года он получил казахстанское гражданство. 

В феврале 2019-го он дебютировал за сборную Казахстана в товарищеском матче с Молдовой (1:0). На данный момент у игрока грозненского "Ахмата" 17 матчей в футболке национальной сборной, в которых он дважды был предупрежден. Он по-прежнему является одним из важных игроков в составе команды. 

В Казахстане Быстров также поиграл за "Тобол" и "Ордабасы"

Отметим, что новоиспеченный казахстанец и новичок сборной Зуев сможет дебютировать за команду уже 16 июня в матче с Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2024. На клубном уровне он выступает в составе российских "Крыльев Советов"

Чем поможет сборной Казахстана новичок из России Александр Зуев?

Фото: "Спорт-Экспресс" (1), ФФК (2), ФК "Актобе" (3), КФФ (4,6), ФК "Тобол" (5)©️

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 2 2 0 0 4-1 6
2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3
3 Дания 2 1 0 1 5-4 3
4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3
5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3
6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

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