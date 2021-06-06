"В КПЛ тогда платили 300 тысяч только двоим". Экс-игрок сборной Казахстана - об обвинениях в сдаче матча за "Актобе"

Экс-игрок сборной Казахстана по футболу и "Актобе" Ренат Дубинский рассказал об обвинениях в сдаче матча. Также в интервью "Спорт-Экспрессу" он рассказал о зарплате в казахстанском клубе.

- Готовился к встрече с вами, искал заметки - сразу наткнулся на одну. С заголовком "Муханов обвинил нас с Ясковичем в сдаче матча". Неплохо сформулировано.

- Это в Казахстане было, играли с "Атырау". Сдача - только предлог.

- Ничего себе предлог.

- Просто не хотел нас с Ясковичем видеть в команде. У меня вообще смешно получалось: за клуб сижу в запасе, а за сборную играю каждый матч. Ну как отчислять? Все потому, что в команде два тренера.

- Это как?

- Муханова поставили вместо Рамазанова, но того оставили советником. Половина команды за одного, половина - за другого. Между собой эти двое конфликтуют. Мы за прежнего тренера. Нужен был предлог, чтобы отчислить. Вот и обвинили.

- Как сыграли-то?

- Проиграли 0:3. Пересмотреть запись - мы с Ясковичем не участвовали в эпизодах с голами вообще! Время спустя в какой-то соцсети задаю вопрос Муханову: "До сих пор думаете, что мы ту игру сдавали?" Отвечает: "Да ладно, Ренат, все забылось, пройдено..." Думаю, он сразу понимал, что ничего мы не сдавали.

- Впервые в жизни столкнулись с такими обвинениями?

- Впервые.

- Самый крутой контракт, до которого доигрались?

- Самый большой, наверное, был в Актюбинске. Пришел туда свободным агентом. Выходило что-то около 200 тысяч долларов в год.

- Я думал, в Казахстане игрокам сборной платили намного больше.

- Так это 2006 год!

- Ну и что?

- Самая большая зарплата была у двух ребят из "Кайрата" - 300 тысяч. Кажется, Андрюха Карпович и Самат Смаков, капитан сборной, столько получали. В Актюбинске больше 200 никому не давали. А в Ярославле у меня было около 150 тысяч.

Полное интервью можно прочитать здесь.

Добавим, что Дубинский играл в "Актобе" в 2006 году. За сборную Казахстана он провел 13 матчей.

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