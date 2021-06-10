Экс-игрок из КПЛ, широкая география соперников и сенсации. Что связывает Казахстан и Евро-2020

Предстоящий чемпионат Европы по футболу, благодаря нескольким факторам, будет связан с Казахстаном. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что объединяет главное спортивное событие Старого света с нашей страной.

Среди участников турнира с КПЛ связан лишь один игрок. Это полузащитник сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер, выступавший на протяжении двух сезонов (2017, 2018) за "Астану".

После ухода из столичного клуба венгерский легионер стал футболистом хорватского "Осиека", с которым в прошедшем сезоне финишировал на втором месте в чемпионате страны. На счету Кляйнхайслера 30 матчей, в которых он по пять раз отметился забитыми голами и ассистами.

В составе своей сборной он будет выступать под номером 15 на Евро-2020. Отметим, что Венгрия попала в "группу смерти", которая обозначается литерой F. Вместе с ней в этом квартете сыграют команды Франции, Германии и Португалии.

Еще одним экс-представителем КПЛ на чемпионате Европы мог стать другой бывший игрок "Астаны" Агим Ибраими. Но полузащитник албанского "Кукеси" не попал в заявку Северной Македонии.

Разгром Шотландии и сенсация в Киеве

Помимо футболистов, в предстоящем турнире представлено несколько сборных, соперничавших с Казахстаном в отборе на Евро-2020 и попавших с нашей национальной командой в одну группу в квалификации ЧМ-2022, которая уже стартовала.

Среди оспаривавших путевки на чемпионат Европы из числа бывших соперников сборной Казахстана на турнире выступят команды Бельгии, России и Шотландии. Первые две попали в группу B вместе с Данией и Финляндией - конкурентом нашей команды по отбору на ЧМ-2022.

Шотландцы сыграют в квартете D наряду с Англией, Хорватией и Чехией.

Казахстан безуспешно в отборе противостоял бельгийцам - 0:3 в гостях и 0:2 дома. России наша команда уступила на своем поле со счетом 0:4, а в гостях не удержала ничью - 0:1.

Лишь с Шотландией удалось набрать три очка, разгромив эту сборную на своем поле с результатом 3:0. В гостевом матче казахстанские футболисты уступили - 1:3.

Бельгийцы и россияне напрямую вышли на чемпионат Европы, а Шотландия проделала это благодаря успеху в плей-офф Лиги наций, выиграв по пенальти сначала у Израиля (0:0 и 5:3), а потом у Сербии (1:1 и 5:4).

Что касается соперников по отбору на ЧМ-2022, то здесь также три сборные, с кем встречается наша национальная команда. Помимо вышеупомянутой Финляндии, это Франция и Украина. Французы, как говорилось выше, сыграют в "группе смерти" с Португалией, Германией и Венгрией, а Украина попала в квартет C вместе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией, разгромившей в недавнем товарищеском матче команду Талгата Байсуфинова со счетом 4:0.

Отметим, что еще до начала Евро-2020 стартовала квалификация ЧМ-2022. Казахстан в стартовом поединке отбора уступил в Нур-Султане французам - 0:2.

А с Украиной в Киеве была зафиксирована сенсационная ничья - 1:1.

Украина пока значится ближайшим соперником нашей сборной. 1 сентября Казахстан примет команду Андрея Шевченко на своем поле. С Финляндией сыграет на выезде 4 сентября, а дома - 12 октября. С Францией подопечные Байсуфинова встретятся на выезде 13 ноября.

Рекорд Ибрагимовича в Астане, камбэк с Польшей и лучший гол года

Интересно вспомнить, как сборная Казахстана играла с остальными участниками Евро-2020. За время выступлений под эгидой УЕФА география соперников национальной команды существенно расширилась, и из 24 сборных, представленных на чемпионате Европы, Казахстан встречался с 19. Такие команды, как Италия, Швейцария, Уэльс, Словакия и Испания пока не знакомы нашим футболистам.

Группа A

Здесь собраны Италия, Турция, Швейцария и Уэльс. Казахстанская сборная играла лишь с Турцией. Во всех шести матчах наш соперник оказывался сильнее, местами безжалостно громя Казахстан - 4:0 и 6:0 в отборе на ЧМ-2006 или 3:0 в квалификации Евро-2012 с лучшим голом 2010 года в исполнении Хамита Алтынтопа в ворота Андрея Сидельникова.

В том же цикле Казахстан мог увезти победу из Стамбула, но как минимум на ничью наиграл, если бы не коварный удар Арда Турана на 97-й минуте - 2:1.

В двух других играх, состоявшихся в рамках квалификации Евро-2016, турки обошлись с Казахстаном более дружелюбно, победив сначала 3:1 (на своем поле), а затем 1:0 (в Алматы).

Группа B

Из этой группы Казахстан в разное время играл со всеми участниками. Помимо двух поражений от России, национальная команда в шести играх с Бельгией добилась двух ничейных результатов - 0:0 в Брюсселе и 2:2 в Алматы, правда, было это в 2006 и 2007 годах, когда "красные дьяволы" являлись еще середняками европейского футбола. В остальных случаях бельгийцы обыгрывали Казахстан - 2:0 и 4:1 в рамках квалификации на Евро-2012, а также 3:0 и 2:0 в описанном выше отборе на грядущий чемпионат Европы.

С датчанами Казахстан встречался четыре раза. Во всех матчах наши футболисты проигрывали - 0:3, 1:2, 1:4 и 1:3. Единственным позитивным моментом в этих противостояниях можно назвать гол Гафуржана Суюмбаева, забитый в Копенгагене осенью 2016 года.

Против Финляндии Казахстан играл три раза. В этих встречах было зафиксировано два поражения нашей команды в отборе на Евро-2008 (0:2 в Алматы и 1:2 в Тампере) и победа по пенальти (3:1) в рамках международного турнира. С финнами Казахстан проведет два матча в отборочном цикле ЧМ-2022.

Группа C

Все четыре сборные из квартета C также играли с Казахстаном. Последним соперником наших футболистов была Северная Македония, о чем говорится выше.

С Австрией казахстанцы встречались четырежды. В отборе на Евро-2012 австрийцы добились драматичной победы на своем поле - 2:0, а в Астане была зафиксирована нулевая ничья. В квалификации ЧМ-2014 в столице повторился безголевой результат. В Вене хозяева учинили гостям разгром - 4:0.

Против Нидерландов наша команда играла дважды в рамках отбора на Евро-2016. В Амстердаме гол Рената Абдулина надолго создал проблемы "оранжевым". Но они все-таки выиграли - 3:1. В Астане гости победили скромнее - 2:1.

Больше всего сборная Казахстана из представителей этого квартета играла с Украиной - пять раз. Про недавнюю встречу, которая завершилась сенсацией, рассказано выше. В четырех оставшихся матчах наша сборная проиграла, но легкими для соперника эти победы назвать нельзя. В 2004 году украинцы увезли три очка из Алматы благодаря голу в добавленное время - 2:1. Летом 2005-го в Киеве была зафиксирована "сухая" победа хозяев - 2:0. В отборе ЧМ-2010 украинцы выиграли в Алматы со счетом 3:1 - один из мячей на счету Шевченко, а на своем поле хозяева добились волевой победы со счетом 2:1.

Группа D

Здесь казахстанцы также играли со всеми командами. Наиболее успешным можно назвать противостояние с Шотландией в рамках отбора на Евро-2020, о чем написано выше.

С Англией казахстанская команда также играла два раза в квалификации ЧМ-2010. В обоих случаях родоначальники футбола громили нашу сборную - 5:1 с голом Жамбыла Кукеева в Лондоне и 4:0 в Алматы.

Неутешительные исходы повторились в разные годы в играх с Хорватией и Чехией.

Хорватам мы уступили в рамках отбора ЧМ-2010. На выезде - 0:3, а первый матч сборной Казахстана на "Астана Арене" в октябре 2009 года завершился минимальным поражением 1:2.

Чехи, по сравнению с Хорватией, были убедительнее в Астане - 4:2. В этом матче, который прошел в рамках отбора на Евро-2016, игрок национальной команды Юрий Логвиненко дважды огорчил Петра Чеха. В повторном матче Логвиненко вновь забил Чеху, но Казахстан все равно уступил - 1:2.

Группа E

Казахстан имеет опыт встреч с Польшей и Швецией. Против поляков наша команда играла пять раз. В четырех поединках наши футболисты терпели фиаско - 0:3, 0:1, 1:3 и вновь 0:3. А вот на старте отбора ЧМ-2018 соперники устроили в Астане настоящую жару - 2:2. Нашей команде в этой встрече удался камбэк.

Со шведами в отборе на ЧМ-2014 сборная дважды уступила. На выезде 0:2, а в Астане 0:1. Гол Златана Ибрагимовича, забитый на первой минуте, стал самым быстрым на международной арене в истории шведского футбола на уровне национальных команд.

Группа F

Из представителей этой группы Казахстан наиболее часто играл с Германией - четыре раза. Закономерно во всех матчах немцы были сильнее - 3:0 и 4:0 в отборе на Евро-2012 и 3:0, 4:1 в квалификации ЧМ-2014.

С португальцами национальная команда встречалась трижды. Первый матч в августе 2003 года в Шавише стал дебютным для Криштиану Роналду и завершился минимальной победой хозяев - 1:0.

В отборе на Евро-2008 португальцы на своем поле отпраздновали успех с разгромной разницей 3:0, а в Алматы была драматичная победа гостей - 2:1. Решающий гол на счету Роналду.

Против Венгрии Казахстан играл дважды. Оба раза это были товарищеские встречи в Будапеште. В 2014 году хозяева выиграли со счетом 3:0, а весной 2018-го казахстанцы нанесли венграм поражение с минимальной разницей 3:2. Бахтиер Зайнутдинов и Еркебулан Сейдахмет забили в первом матче за сборную свои дебютные голы.

Против Франции национальная команда сыграла в марте в рамках квалификации на ЧМ-2022. Встреча в Нур-Султане завершилась 2:0 в пользу действующих чемпионов мира. Зато Александр Мокин отразил пенальти Килиана Мбаппе.

Напомним, что Евро-2020 начнется с матча между сборными Турции и Италии, который состоится в ночь с 11 на 12 июня. Начало - в 01:00 ночи по времени Нур-Султана. Финальная встреча пройдет 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Впервые в 60-летней истории финальный турнир примут 11 городов по всему континенту. Матчи будут сыграны в Амстердаме (Нидерланды), Баку (Азербайджан), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Копенгагене (Дания), Глазго (Шотландия), Лондоне (Англия), Мюнхене (Германия), Риме (Италия), Санкт-Петербурге (Россия) и Севилье (Испания).

Казахстанские болельщики увидят все игры турнира в прямом эфире.

Фото: Турар Казангапов©.Vesti.kz (1,2), Reuters© (3)

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