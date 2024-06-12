Двум игрокам сборной Казахстана вынесли вердикт за матч с Азербайджаном

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Сегодня 12:36
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Телеграм-канал Серый CARDINAL поделился наблюдениями по товарищескому матчу сборных Азербайджана и Казахстана, а также отметил двух игроков нашей национальной команды, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в венгерском городе Сомбатхей и завершилась со счетом 3:2 в пользу азербайджанской команды.

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"Выиграли бы - хорошо. Проиграли - ничего страшного.

Честно говоря, даже не готовили анонс товарищеского матча Казахстан - Азербайджан. И не потому, что он был неинтересен (хотя, если честно, и это тоже). С одной стороны, ценность этой игры не слишком велика. Но с другой, когда еще соберется наша сборная? Ведь глупо не использовать окна ФИФА для обкатки команды. А статус соперников зависит от твоего собственного.

Внимательно наблюдали за действиями двух игроков "Актобе" - Касыма и Самородова. Потому что на них положили глаз иностранные скауты и клубы. О Максиме писано-переписано, и скоро вы узнаете о нем новые подробности. Алибек только завоевывает место в основе сборной, и, думается, он может его за собой застолбить.

По мнению спортивного директора ФК "Актобе" Сергея Доронченко, чье возвращение в Актобе превратилось в сериал, Касым обладает всеми необходимыми для центрального защитника качествами. При необходимости он может как сыграть в паре с Кики и Барачем (трио), так и безболезненно заменить любого из них. А к его мнению прислушиваются и в России, и в Украине...

...касательно сегодняшнего матча. Самородов забил свой очередной гол, а Касым сыграл не слишком удачно, несколько раз опасно обрезался. Но его уровень позволяет выступать лучше, и уверены, что в сентябрьских матчах он займет место в основе", - пишет источник.

Назван лучший игрок матча Азербайджан - Казахстан

Ранее ФИФА "назвала" последствия для Казахстана за четвертое поражение подряд, также были названы виновные в данной неудаче.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Азербайджан Футбол Актобе ФК КПЛ

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