Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021 Угадай результаты матчей Евро-2020!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Евро-2020 Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Доверие к старожилам и шанс для дебютантов. Ориентировочный состав Казахстана на матч с участником Евро-2020

Игра пройдет 4 июня.

Доверие к старожилам и шанс для дебютантов. Ориентировочный состав Казахстана на матч с участником Евро-2020
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
0

Сборная Казахстана по футболу проведет товарищескую игру против участника Евро-2020 - Северной Македонии. Корреспондент Vesti.kz попытался предугадать, какой состав на этот матч изберет наставник национальной команды Талгат Байсуфинов.

Казахстанская команда столкнулась перед этой встречей не только с кадровыми потерями, но и с проблемами организационного характера.

Накануне большинству членов команды по прилете в Cкопье не выдали визы. Это произошло из-за несогласованных действий посольства Македонии в Казахстане, а также таможенного контроля этой страны.

Таким образом, футболисты, тренеры и персонал сборной провели в аэропорту столицы Северной Македонии несколько часов. Как это скажется на ее игре - остается только гадать.

Байсуфинов ответил на это так: "Что было, то было. Ничего изменить мы уже не можем. Мы вовремя сдали необходимые документы, однако по прибытии визы нам не дали. Говорят ведь: "матч состоится в любую погоду". Мы готовы к игре. Для нас это станет большим опытом".

Что касается потерь, то национальная команда не сможет рассчитывать на вратаря "Астаны" Дмитрия Непогодова, защитника "Турана" Олжаса Керимжанова, полузащитника "Ордабасы" Еркебулана Тунгышбаева и хавбека белорусского клуба "Энергетик-БГУ" Владислава Васильева, а также нападающего "Кайрата" Артура Шушеначева.

Эти игроки добавились в список тех, кто по разным причинам не получил вызов в сборную.

Как итог, предполагаемый состав на этот матч может иметь следующую вариацию.

Место в воротах с первых минут займет голкипер "Кайрата" Стас Покатилов, который не особо блещет в чемпионате Казахстана, но наилучшим образом проявил себя в мартовском матче против Украины (1:1). Возможно, состоится дебют Мухамеджана Сейсена из "Тараза".

В обороне Байсуфинов в предыдущих встречах с Францией и Украиной использовал формацию с тремя центральными защитниками. Вполне ожидаемо, что и в Скопье он не отойдет от своей задумки. Здесь в стартовый состав напрашивается "тоболовская" связка - Александр Марочкин и Сергей Малый. С ними, скорее всего, будет действовать Алибек Касым из "Кызыл-Жара". Уж очень убедителен в этом сезоне молодой игрок северян.

В роли левого латераля логична фигура капитана "Кайрата" Гафуржана Суюмбаева или защитника "Тобола" Руслана Валиуллина. Впрочем, никого не удивит в составе и крайний защитник "Каспия" Максат Тайкенов.

Справа может сыграть защитник "Кызыл-Жара" Нурлан Даиров. Кроме того, из резервного списка был вызван игрок "Шахтера" Михаил Габышев, для которого правый фланг обороны - также родная позиция.

В полузащите Байсуфинов может прибегнуть к формации с двумя опорниками и двумя атакующими игроками. Именно эта схема стала успешной в Киеве. 

Здесь казахстанский специалист вполне ожидаемо ближе к обороне может выставить астанчан Абзала Бейсебекова и Исламбека Куата, отрядив в помощь им Асхата Тагыбергена из "Тобола". Ближе к атаке способны действовать другие игроки костанайского клуба Азат Нургалиев и Серикжан Мужиков. Еще свой шанс, вероятно, получит полузащитник "Тараза" Бауыржан Байтана. Если конкретизировать прогноз, то формация в центре поля с первых минут будет следующей: Бейсебеков - Тагыберген и Нургалиев с Мужиковым чуть выше.

В атаке с первых минут, судя по всему, появится вернувшийся в национальную команду лидер "Турана" Танат Нусербаев. Хотя нельзя не упомянуть и Алексея Щеткина, который результативно провел отрезок сезона за "Ротор". Есть в обойме у Байсуфинова и Роман Муртазаев из "Астаны".

Напомним, что матч с македонцами состоится сегодня, 4 июня, в Скопье и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. После этой игры национальная команда вернется домой, так как запланированная на 7 июня товарищеская игра со сборной Мальты в Австрии была отменена.

Фото: КФФ©

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Покатилов Стас Македония Байсуфинов Талгат Щеткин Алексей

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
17:08
Футбол

Доверие к старожилам и шанс для дебютантов. Ориентировочный состав Казахстана на матч с участником Евро-2020
Сегодня
16:02
Футбол

Экс-тренер "Спартака" назвал победителя в матче Казахстана с участником Евро-2020
Сегодня
10:20
Футбол

Болельщики набросились на Неймара перед матчем сборной Бразилии
Сегодня
09:41
Футбол

Жалость к Португалии, сюрпризы от аутсайдеров и несколько фаворитов. Казахстанские эксперты дали прогноз на Евро-2020
Сегодня
09:09
Футбол

Прямая трансляция товарищеского матча сборной Казахстана по футболу против Македонии
Сегодня
08:53
Футбол

"Репетиция перед Евро". Вернувшийся в сборную Казахстана Байтана - о матче с Македонией, рождении ребенка и мотивации
Сегодня
08:41
Футбол

Байсуфинов озвучил задачу на матч сборной Казахстана с Македонией и рассказал о составе и травмах футболистов
Сегодня
08:23
Футбол

Украина удивит, Германия разочарует, Франция победит? Прогноз на Евро-2020
Сегодня
08:13
Футбол

Прямая трансляция матча отбора на молодежное Евро Казахстан - Бельгия
Вчера
20:08
Футбол

"Это не та команда, которую следует недооценивать". Игрок "Наполи" - о матче с Казахстаном
Вчера
19:50
Футбол

Тренер участника Евро-2020 оценил перед матчем сборную Казахстана
Вчера
17:42
Футбол

Самый дорогой игрок европейского клуба прибыл в расположение сборной Казахстана
Вчера
14:44
Футбол

Казахстанская "молодежка" стартует в отборе на Евро. В сборной сменщик Покатилова, талант из "Актобе" и любимчик "КраСавы"
Вчера
11:22
Футбол

Сборная Казахстана лишилась голкипера на матч с Македонией
Вчера
10:30
Футбол

Футболисты сборной Казахстана столкнулись с серьезной проблемой в Македонии. Матч под угрозой срыва
Вчера
09:25
Футбол

Сборная Казахстана по футболу прибыла в Македонию на товарищеский матч
2 июня
20:22
Футбол

Травмированные, не впечатлившие и вызванные в "молодежку". Кто потерял место в сборной Казахстана за два месяца?
2 июня
19:23
Футбол

Опубликовано расписание трансляций Евро-2020 в Казахстане. Сохраняйте
2 июня
17:32
Футбол

Сборная Казахстана по футболу лишилась нескольких игроков перед матчем с Македонией
2 июня
14:42
Футбол

Форвард "Кайрата" пропустит матч с Северной Македонией
2 июня
11:43
Футбол

Участник Евро-2020 упустил победу на 97-й минуте перед матчем с Казахстаном
1 июня
12:28
Футбол

Ужасная травма Конысбаева и гол Руни в Алматы. Как сборная Казахстана проводила матчи в июне
31 мая
12:36
Футбол

Матч сборной Казахстана с Мальтой отменен. Известны причины
28 мая
10:36
Футбол

Виктор Коваленко из "Аталанты" не поможет сборной Украины на Евро-2020
27 мая
19:01
Футбол

Сборная Казахстана по футболу узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА
25 мая
18:45
Футбол

Главный тренер "Баварии" возглавит сборную Германии после Евро-2020
25 мая
15:16
Футбол

Яна Вороговского предложили клубам РПЛ. Вариант в Европе провалился?
25 мая
11:15
Футбол

Молодежная сборная Казахстана объявила состав на матч с Бельгией в отборе на Евро. Сейдахмет в резерве
24 мая
12:10
Футбол

Сборная Казахстана объявила состав на матчи против Македонии и Мальты. Есть новые имена
23 мая
19:15
Футбол

В сборную Казахстана по футболу будут вызваны новые игроки. Названы их имена
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика