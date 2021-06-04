Доверие к старожилам и шанс для дебютантов. Ориентировочный состав Казахстана на матч с участником Евро-2020

Сборная Казахстана по футболу проведет товарищескую игру против участника Евро-2020 - Северной Македонии. Корреспондент Vesti.kz попытался предугадать, какой состав на этот матч изберет наставник национальной команды Талгат Байсуфинов.

Казахстанская команда столкнулась перед этой встречей не только с кадровыми потерями, но и с проблемами организационного характера.

Накануне большинству членов команды по прилете в Cкопье не выдали визы. Это произошло из-за несогласованных действий посольства Македонии в Казахстане, а также таможенного контроля этой страны.

Таким образом, футболисты, тренеры и персонал сборной провели в аэропорту столицы Северной Македонии несколько часов. Как это скажется на ее игре - остается только гадать.

Байсуфинов ответил на это так: "Что было, то было. Ничего изменить мы уже не можем. Мы вовремя сдали необходимые документы, однако по прибытии визы нам не дали. Говорят ведь: "матч состоится в любую погоду". Мы готовы к игре. Для нас это станет большим опытом".

Что касается потерь, то национальная команда не сможет рассчитывать на вратаря "Астаны" Дмитрия Непогодова, защитника "Турана" Олжаса Керимжанова, полузащитника "Ордабасы" Еркебулана Тунгышбаева и хавбека белорусского клуба "Энергетик-БГУ" Владислава Васильева, а также нападающего "Кайрата" Артура Шушеначева.

Эти игроки добавились в список тех, кто по разным причинам не получил вызов в сборную.

Как итог, предполагаемый состав на этот матч может иметь следующую вариацию.

Место в воротах с первых минут займет голкипер "Кайрата" Стас Покатилов, который не особо блещет в чемпионате Казахстана, но наилучшим образом проявил себя в мартовском матче против Украины (1:1). Возможно, состоится дебют Мухамеджана Сейсена из "Тараза".

В обороне Байсуфинов в предыдущих встречах с Францией и Украиной использовал формацию с тремя центральными защитниками. Вполне ожидаемо, что и в Скопье он не отойдет от своей задумки. Здесь в стартовый состав напрашивается "тоболовская" связка - Александр Марочкин и Сергей Малый. С ними, скорее всего, будет действовать Алибек Касым из "Кызыл-Жара". Уж очень убедителен в этом сезоне молодой игрок северян.

В роли левого латераля логична фигура капитана "Кайрата" Гафуржана Суюмбаева или защитника "Тобола" Руслана Валиуллина. Впрочем, никого не удивит в составе и крайний защитник "Каспия" Максат Тайкенов.

Справа может сыграть защитник "Кызыл-Жара" Нурлан Даиров. Кроме того, из резервного списка был вызван игрок "Шахтера" Михаил Габышев, для которого правый фланг обороны - также родная позиция.

В полузащите Байсуфинов может прибегнуть к формации с двумя опорниками и двумя атакующими игроками. Именно эта схема стала успешной в Киеве.

Здесь казахстанский специалист вполне ожидаемо ближе к обороне может выставить астанчан Абзала Бейсебекова и Исламбека Куата, отрядив в помощь им Асхата Тагыбергена из "Тобола". Ближе к атаке способны действовать другие игроки костанайского клуба Азат Нургалиев и Серикжан Мужиков. Еще свой шанс, вероятно, получит полузащитник "Тараза" Бауыржан Байтана. Если конкретизировать прогноз, то формация в центре поля с первых минут будет следующей: Бейсебеков - Тагыберген и Нургалиев с Мужиковым чуть выше.

В атаке с первых минут, судя по всему, появится вернувшийся в национальную команду лидер "Турана" Танат Нусербаев. Хотя нельзя не упомянуть и Алексея Щеткина, который результативно провел отрезок сезона за "Ротор". Есть в обойме у Байсуфинова и Роман Муртазаев из "Астаны".

Напомним, что матч с македонцами состоится сегодня, 4 июня, в Скопье и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. После этой игры национальная команда вернется домой, так как запланированная на 7 июня товарищеская игра со сборной Мальты в Австрии была отменена.

Фото: КФФ©

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