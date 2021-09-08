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Достойная игра, запутанное удаление и жесткий нокаут. О матче казахстанской "молодежки" и шансах в отборе к Евро

Достойная игра, запутанное удаление и жесткий нокаут. О матче казахстанской "молодежки" и шансах в отборе к Евро
©КФФ
Новости спорта Футбол Сборные

Молодежная сборная Казахстана по футболу по итогам двух матчей отборочного цикла Евро-2023 не имеет в своем активе набранных очков, и это при том, что обе встречи прошли в родных стенах. Корреспондент Vesti.kz сделал определенные выводы по итогам матча с Данией (0:1), отметил главных креативщиков среди подопечных Кайрата Нурдаулетова и спрогнозировал дальнейший ход развития событий в группе I.

Матч против молодежной команды Дании с самого начала казался односторонним, даже несмотря на фактор домашнего поля. Датчане шли и продолжают идти на невероятной серии без поражений в основное время матчей, и они сильны как в командном плане, так и в индивидуальном. Средний класс игроков у гостей выше, да и то, в каких клубах выступают эти исполнители, говорит само за себя. В целом несложно понять, что развитие футбола в Дании и Казахстане очень отличается. 

Но с первых же минут игра начала складываться совсем не радужно для гостей-фаворитов. Датчане старались прибрать мяч к своим ногам, отобрали его у казахстанцев, но, как оказалось, владение не особо было и нужно команде Нурдаулетова. Хозяева выжидали моменты, где-то выигрывали микроэпизоды сами, а где-то дожидались оплошности соперников и сразу же устремлялись в атаку.

Прекрасно себя проявил в таких эпизодах Арман Кенесов. В стартовой расстановке он был левым нападающим, но фактически действовал гораздо ниже, и это было вполне объяснимо его универсализмом и умением играть в обороне. Первые два острых момента у ворот соперников были созданы с передач Кенесова. Это были не пасы под удар, но очень важные и технически сложные доставки мяча для того, чтобы партнер в касание перевел снаряд на свободного футболиста. Грубо говоря, два несостоявшихся предголевых паса.

Затем Кенесов решил зарядить и сам, и там уже великолепно действовал голкипер датчан. Казахстанцы очень удивили не только соперников, но и, возможно, где-то себя. Первый тайм завершился с нулями на табло, но со статистикой 9:7 по ударам в пользу молодежной сборной Казахстана.

В перерыве, судя по дальнейшим действиям гостей, датчане получили неплохую встряску от тренерского штаба. Они задвигались, стали давить на соперников еще сильнее, все чаще команда вдесятером перемещалась на чужую половину поля, оставляя позади лишь вратаря. 

Атаки стали обоюдно острыми, тащить сложные мячи приходилось Данилу Устименко, которого многие уже успели сбросить со счетов, причем зря. Молодой голкипер сделал несколько ярких сейвов и действительно заслуживал оставить свои владения в неприкосновенности до самого финального свистка. 

Активностью отличались вышедшие со скамейки запасных игроки датской команды, а вот свежие футболисты хозяев поля несколько растерялись. Первым право выйти на замену у Нурдаулетова получил Еркебулан Сейдахмет, но ничем особенным он так и не отметился. 

На 73-й минуте встречи желтую карточку получил левый защитник Саги Совет. Игра была не очень грубой, но главный арбитр встречи Деян Якимовски из Северной Македонии был очень суров по отношению к хозяевам. За весь матч он показал игрокам сборной Казахстана восемь желтых карточек (две из них - Совету). 

Если в случае с капитаном Султаном Сагнаевым это еще понятно, ведь полузащитник на эмоциях едва не предложил "пободаться" лайнсмену (кстати, тему лишних эмоций хавбека мы затронули еще до матча), то за что получил "горчичник" тот же Устименко - непонятно. Вернее, понятно, за затяжку времени, но вопрос другой - была ли эта самая затяжка? Сам вратарь был явно озадачен таким неожиданным предупреждением.

Так вот, спустя пять минут после первой желтой Совет получил и вторую. У защитника начало сводить ноги, и он оказался на газоне. Вероятнее всего, судью смутило то, что наполовину Саги находился за пределами поля, когда ему уже начали оказывать помощь врачи, но ноги футболиста находились на игровой территории. Якимовски решил, что Совет позволяет себе лишнее, и "наградил" его второй желтой, а затем и удалением. 

Через 40 секунд после этого датчане поймали соперников, которые к тому моменту, вероятно, все еще не поняли, каким образом они должны перестроиться после удаления. И этот гол стал единственным в игре. 

До конца матча обстановка на поле оставалась напряженной: хозяевам трудно было что-то придумать в меньшинстве, а гости старались игру сушить и при этом провоцировать оппонентов на карточки. Самый дорогостоящий футболист гостей Николай Баден Фредериксен, вышедший на замену, помешал Устименко быстро ввести мяч в игру, а затем и вовсе выпнул мяч подальше. 

На это мгновенно отреагировал защитник Динмухамед Кашкен, который встретил Фредериксена локтем в одном из лучших стилей мастеров ММА. Нокдаун, в котором оказался Николай, больше походил на нокаут.

Матч завершился обидным минимальным поражением, но с чувством гордости за команду и пониманием того, что если бы не удаление, то все еще могло повернуться в совершенно другую сторону. Мало кто ожидал, что казахстанской "молодежке" удастся "показать зубы", да и настолько круто. 

Теперь, когда команда провела два матча в отборочном цикле и оба проиграла, причем дома, надеяться на максимальные результаты не приходится, если кто-то вообще на них рассчитывал. Но это отнюдь не катастрофа. Бельгийцы и датчане, которым уступила "молодежка" Казахстана, являются одними из сильнейших команд Европы, и то, что отбор начался с противостояний против фаворитов - отличное стечение обстоятельств.

Следующие игры подопечные Нурдаулетова проведут уже с менее грозными, по крайней мере на бумаге, соперниками - Турцией и Шотландией. Там будет нелегко, но уверенное выступление в прошедшей игре с Данией должно добавить игрокам еще больше мотивации. В этом матче футболисты показали, что они могут играть на победу и могут удивлять самих себя. Теперь главная задача - чтобы эти удивления стали обыденностью и молодые казахстанские футболисты показывали такую самоотдачу в каждой игре. 

На данный момент в группе I лидируют бельгийцы, набравшие шесть очков в двух матчах. Дания с тремя очками по итогам одной игры идет на втором месте. У Шотландии и Турции после очной ничьей по баллу, но если британцы только стартовали в квалификации, то у турков уже есть поражение от Бельгии. Казахстанская молодежная сборная идет на последнем месте, но уровень оппозиции в первых матчах у нее был самый высокий.

После игры такого уровня есть объективные причины надеяться, что сборная еще поборется за место в середине таблицы, а именно за третью строчку. На Евро она команду не отправит, но это будет большим прогрессом для отечественного футбола.

Напомним, что прошлой ночью свой матч отборочного цикла чемпионата мира-2022 провела и главная сборная страны. На выезде команде удалось сыграть вничью с Боснией и Герцеговиной - 2:2.

Фото: КФФ©️

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Дания Кенесов Арман Сейдахмет Еркебулан

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