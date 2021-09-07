Казахстанская "молодежка" потерпела второе подряд поражение в отборе на Евро

Молодежная сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от Дании в матче отборочного раунда Евро-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла сегодня, 7 сентября, в Нур-Султане на "Астана Арене" и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором гола стал Вильям Вик на 78-й минуте. С этого же времени Казахстан доигрывал в меньшинстве, так как из-за перебора желтых карточек поле покинул Саги Совет.

Напомним, что ранее в стартовом матче турнира казахстанская "молодежка" уступила Бельгии со счетом 1:3. Следующий матч подопечные Кайрата Нурдаулетова проведут с этой же командой 8 октября в гостях.

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