Домашняя серия и ослабленный соперник. В чем шансы сборной Казахстана против Северной Македонии?

Уже сегодня, 9 июня, в Астане состоится долгожданный матч квалификации чемпионата мира-2026 с участием сборной Казахстана и национальной команды Северной Македонии. Корреспондент Vesti.kz выделил несколько положительных моментов для хозяев перед этой игрой.

Встреча состоится на "Астана Арене" и начнется в 19:00. Для казахстанской дружины это будет третья игра в отборочном цикле: в марте они в гостях уступили Уэльсу (1:3) и обыграли Лихтенштейн (2:0).

Сейчас вокруг сборной Казахстана мало позитива, особенно после разгромного поражения от Беларуси в товарищеской игре (1:4). Но перед матчем с македонцами хочется собрать в голове как можно больше картин с красками оптимизма. Этим мы сейчас и займемся.





Казахстан забивал во всех матчах в этом году

Если брать в учет только те матчи, которые команда Али Алиева провела основным составом (без февральских сборов для кандидатов в сборную), то казахстанским футболистам удавалось отличиться в каждой игре.

В марте сборная забила дважды в ворота Кюрасао в товарищеской встрече (2:0), затем отличалась в играх квалификации с Уэльсом (1:3) и Лихтенштейном (2:0), а еще один раз поразили ворота белорусов в июне (1:4). В сумме шесть голов в четырех матчах, что, в принципе, неплохо.





Македонцы остались без главного тренера

54-летний Благоя Милевски прилетел в Астану и провел с командой тренировку, но во время матча его в технической зоне не будет, как и не было на предматчевой пресс-конференции. Он будет отсутствовать из-за дисквалификации, которую заработал вследствие получения трех желтых карточек в трех играх.

Конечно, так или иначе тренерский штаб будет все согласовывать с Милевски и во время игры, но само присутствие главного тренера всегда ощущается для игроков по-особенному. Тем более если возникнут какие-то сложности или стрессовые для команды моменты.





Сборная выиграла две последние игры на "Астана Арене"

Впервые с ноября 2023 года сборная Казахстана сыграет на "Астана Арене". Больше полутора лет этого ждали болельщики, и, наконец, дождались. Тем более когда сборная в последний раз выходила на газон этого стадиона - в сердцах всей страны еще была надежда на выход на Евро-2024...

В ноябре 2023-го команда нанесла поражение Сан-Марино (3:1), а до этого, в сентябре, обыграла на этой же арене сборную Северной Ирландии (1:0). Поэтому текущая серия национальной дружины на главном стадионе страны состоит из двух побед кряду, и это должно вдохновлять игроков на ее продолжение.





Добавим, что матч Казахстан - Северная Македония в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Начало включения - 18:50. Комментаторы: Олжас Байбосынов и Димаш Тулегенов.