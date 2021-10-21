Дебютный гол Исламхана и фотографии с Лорией. Как сборная Казахстана по футболу играла с Таджикистаном

Национальная сборная Казахстана по футболу 16 ноября проведет товарищеский поединок с Таджикистаном. Встреча пройдет в Нур-Султане и станет последней для национальной команды в этом году. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как ранее соперники играли между собой.

Национальные команды провели четыре матча. Все они были товарищескими. Впервые соперники встретились в апреле 1994 года в рамках международного турнира в Ташкенте. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу нашей национальной команды. Гол на счету Олега Капустникова.

Следующий поединок состоялся в июле 2006 года в рамках подготовки сборной Казахстана к отбору на Евро-2008. Встреча в Алматы завершилась разгромом гостей - 4:1. В составе сборной Казахстана отличились Нурбол Жумаскалиев, Александр Фамильцев, Александр Кучма и Мурат Тлешев. Победа в этом матче, а также в следующем, над Кыргызстаном (1:0), воодушевила команду Арно Пайперса и на старте отборочного турнира Казахстан отметился выездными ничьими с Бельгией (0:0) и Азербайджаном (1:1).

Третий матч между соперниками прошел через год, в сентябре 2007-го. Встреча также состоялась в Алматы и была сотой в истории сборной Казахстана. В этом поединке гости в конце первого тайма вышли вперед, а в дебюте второй половины реноме нашей национальной команды спас нынешний наставник казахстанской "молодежки" Кайрат Нурдаулетов. Игра закончилась со счетом 1:1. После матча гости, вероятно, радовались исторической ничьей и фотографировались с вратарем сборной Казахстана и шведского "Хальмстада" Давидом Лорией.

Кстати, как и за год до этого, разминка с Таджикистаном вновь помогла отобрать очки у Бельгии. На сей раз поединок с "Красными дьяволами" в Алматы, состоявшийся через несколько дней после визита соперников из Азии, завершился со счетом 2:2. Причем хозяевам, уступавшим 0:2, удался камбэк. Голы на счету Дмитрия Бякова и Самата Смакова.

Последний матч между сборными Казахстана и Таджикистана прошел 12 августа 2014 года. Встреча в Алматы завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Бауыржан Исламхан на 36-й минуте открыл счет. Для него это был дебютный гол в составе сборной. Гости на 57-й минуте отыгрались. А победу нашей национальной команде принес Улан Конысбаев, отличившийся на 63-й минуте. Матч завершился победой казахстанских футболистов.

Напомним, сборная Казахстана 13 ноября завершает отборочный турнир ЧМ-2022 выездным матчем с Францией. Сейчас у нашей команды три очка и последнее место в группе D.

В обновленном рейтинге ФИФА сборная Казахстана занимает 125-е место. Наша команда утратила пять позиций по сравнению с предыдущим месяцем. Команда Таджикистана занимает 114-ю строчку.

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport