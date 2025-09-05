23-летний футболист "Кайрата" Дамир Касабулат дебютировал в сборной Казахстана. После домашней игры квалификации ЧМ-2026 с Уэльсом (0:1) он ответил на вопросы журналистов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Универсальный игрок, способный сыграть как в обороне, так и в центре полузащиты, отыграл полный матч с Уэльсом в Астане.
"Большое спасибо за поздравления с дебютом! Носить футболку сборной - большая ответственность. Мы стараемся показывать хороший уровень и побеждать, но чтобы выигрывать в таких матчах - нужно забивать свои моменты.
Хочу выразить благодарность тренерскому штабу национальной сборной за доверие. Сейчас для нас самое главное - восстановиться, быть в хорошей форме. Постараемся показать высокий уровень в выездной встрече с Бельгией. Дай бог, одержим победу".
Также игрок ответил на вопрос о том, помогают ли успехи в Лиге чемпионов с "Кайратом" более уверенными подходить к играм в составе сборной Казахстана.
"Нет, потому что то, что было в клубе - остаётся в клубе. То, что происходит в сборной - это другой уровень, другая подготовка.
Кто сильнее - "Селтик" или сборная Уэльса? Не знаю даже (смеётся). Разные команды, разный уровень", - заключил футболист.
Ранее о дебюте Касабулата и другого футболиста "Кайрата" высказался главный тренер алматинцев Рафаэль Уразбахтин:
