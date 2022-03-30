Чудеса Шацкого и мастерство Эрича. Топ-5 памятных серий пенальти в казахстанском футболе

Автор: Димаш Тулегенов

Победа Сборной Казахстана по футболу над командой Молдовы (0:1, 5:4 по пенальти) в стыковых матчах плей-офф Лиги наций стала первой, добытой по пенальти в играх под эгидой УЕФА. Корреспондент Vesti.kz составил топ-5 памятных серий 11-метровых казахстанского футбола.

Отобрать лучшие моменты в данном случае - задача с субъективным подходом. За последние 30 лет было немало серий послематчевых пенальти во внутренних казахстанских турнирах и еврокубках. Как тут не вспомнить финал Кубка Казахстана-2000/01, когда "Женис" дожал "Иртыш", или матчи "Актобе" с "Аланией" и "Брейдабликом" в еврокубках.

Но в топ-5, по версии редакции Vesti.kz, попали следующие матчи:

"Астана" 1:0 (2:1) АПОЭЛ, 30 августа 2018

В конце лета-2018 "Астана" и АПОЭЛ оспаривали путевку в еврокубки, а именно в групповой этап Лиги Европы. В первом матче, прошедшем на Кипре, АПОЭЛ одержал победу со счетом 1:0.

Ответный матч завершился с таким же счетом в пользу "Астаны", а в серии пенальти хозяева продемонстрировали свое превосходство - 2:1. Одним из главных героев встречи стал капитан столичных Ненад Эрич.

"Алтай" 1:1 (15:14) "Астана", 10 апреля 2019

В 1/8 финала Кубка Казахстана-2019 "Астана" поехала в гости в Усть-Каменогорск к "Алтаю". Основное время матча завершилось со счетом 1:1, и все дело перетекло в серию послематчевых пенальти.

Первые 28 ударов с 11-метровой отметки были исполнены безупречно, и счет транслировал какие-то нереальные 14:14. Некоторые футболисты уже забили по два раза, свои мячи реализовали и вратари. Роковой момент произошел в 15-м ударе "Астаны", когда Рамазан Каримов пробил в левый нижний угол, а голкипер здорово среагировал в этом эпизоде. Эту ошибку футболисты "Алтая" уже не простили.

Это самая длинная серия пенальти в истории отечественного футбола.

"Шахтер" 0:0 (3:1) "Колос", 10 августа 2021

В третьем квалификационном раунде Лиги конференций сезона-2021/22 "Шахтер" встретился с украинским клубом "Колос". Первая игра прошла в гостях, и она завершилась нулевой ничьей.

Основное и дополнительное время ответного матча тоже получилось безголевым. Зато в серии пенальти свое мастерство продемонстрировал вчерашний герой сборной Игорь Шацкий, отразивший сразу три удара соперников!

Интересно, что в предыдущем квалификационном раунде "Шахтер" также прошел дальше после успешной серии пенальти. Однако то, что было в противостоянии с "Колосом", несомненно, запомнилось сильнее.

"Кайрат" 3:3 (9:8) "Шахтер", 28 ноября 2021

Прошлогодний финал Кубка Казахстана подарил зрителям массу эмоций. Невероятный камбэк от "Шахтера", который, уступая 0:2 "Кайрату", повел со счетом 3:2. Но в итоге карагандинцы не удержали преимущество в счете - 3:3.

В 20-м ударе серии пенальти ошибку допустил молодой полузащитник "горняков" Абылайхан Назымханов. Его действия прочитал Стас Покатилов, принесший "Кайрату" триумфальную победу.

Казахстан 0:1 (5:4) Молдова, 29 марта 2022

Ну и здесь говорить что-то еще нет смысла. Предлагаем просто еще раз погрузиться в те эмоции, которые царили на "Астана Арене" накануне:

Обидные 1:5 и дубль Гридина. Как Казахстан играл с "новыми" соперниками по Лиге наций