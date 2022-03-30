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Обидные 1:5 и дубль Гридина. Как Казахстан играл с "новыми" соперниками по Лиге наций

Обидные 1:5 и дубль Гридина. Как Казахстан играл с "новыми" соперниками по Лиге наций
©КФФ
Новости спорта Футбол Сборные

Сборная Казахстана по футболу сохранила свое место в третьем по значимости дивизионе Лиги наций - С. Теперь команда начнет новый розыгрыш турнира в одной группе с национальными дружинами Словакии, Беларуси и Азербайджана. Корреспондент Vesti.kz - о том, как казахстанцы играли с этими соперниками раньше.

Казахстанская сборная, занимающая 120-е место в мировом рейтинге, в прошлом розыгрыше Лиги наций финишировала на последнем четвертом месте в группе, вследствие чего пришлось играть стыковые матчи. По итогам двух встреч казахстанцы оказались удачливее молдаван - 2:2, 5:4 по пенальти. Поэтому подопечные Андрея Карповича вновь сыграют в дивизионе C, а Молдова отправилась на понижение.

Сборная Словакии - 46-е место в рейтинге ФИФА

Обидные 1:5 и дубль Гридина. Как Казахстан играл с "новыми" соперниками по Лиге наций. Фото 1

Словаки - самые опытные бойцы третьей группы дивизиона С. У них немало игроков, выступающих в лучших европейских чемпионатах. Кроме того, сборная Словакии пробивалась в финальные части двух последних чемпионатов Европы, а на чемпионате мира-2010 доходила до 1/8 финала.

Трансферная стоимость состава сборной Словакии превышает 136 миллионов евро. К сравнению, суммарный ценник казахстанских футболистов равен 23 миллионам.

У этой команды практически уникальный путь в Лиге наций. В первом розыгрыше турнира они были в дивизионе B и заняли последнее третье место в группе с Украиной и Чехией, набрав всего три очка в четырех встречах.

Но ко второму розыгрышу турнира регламент несколько видоизменился, и благодаря этому словаки остались в дивизионе В, хотя должны были спуститься в С. Но и в этот раз ничего хорошего добиться не получилось - четыре очка в шести матчах и последнее место в квартете с Чехией, Шотландией и Израилем. Во второй раз избежать понижения словакам уже было не суждено.

Любопытно, что пути сборных Казахстана и Словакии ранее не пересекались. Это будут первые матчи между национальными командами этих стран.

Сборная Беларуси - 94-е место в рейтинге ФИФА

Обидные 1:5 и дубль Гридина. Как Казахстан играл с "новыми" соперниками по Лиге наций. Фото 2

С белорусами, в отличие от словаков, казахстанские футболисты хорошо знакомы. В прошлом розыгрыше Лиги наций эти две команды были в одной группе дивизиона С. Только вот в ней белорусы заняли второе место с десятью очками, лишь на один пункт уступив албанцам, вышедшим в дивизион В, а казахстанцы оказались на дне таблицы с четырьмя баллами.

Всего со сборной Беларуси казахстанцы провели пять матчей - одна ничья и четыре поражения. В апреле 2009-го команды встретились в отборе на ЧМ-2010 в Алматы, и тогда белорусы разгромили хозяев поля со счетом 5:1. Спустя полгода в ответной встрече соперники вновь одержали уверенную победу - 4:0.

В феврале 2011-го между сборными прошел контрольный матч в Турции. Тогда лишь гол Сергея Остапенко в самой концовке встречи позволил казахстанской дружине добиться ничейного исхода - 1:1.

Ну и, наконец, осенью 2020-го команды пересеклись в группе Лиги наций. Сначала белорусы увезли три очка из Алматы - 1:2, а затем оказались сильнее дома - 2:0. 

Общий счет по итогам пяти матчей - 14:3 в пользу сборной Беларуси. Трансферная стоимость команды - 11,45 миллиона евро.

Сборная Азербайджана - 121-е место в рейтинге ФИФА

Обидные 1:5 и дубль Гридина. Как Казахстан играл с "новыми" соперниками по Лиге наций. Фото 3

В прошлом розыгрыше турнира сборная Азербайджана заняла третье место в первой группе дивизиона С. Догнать Черногорию и Люксембург не получилось, зато азербайджанцы с шестью баллами опередили Кипр (4). Три из шести встреч с участием азербайджанской команды завершились нулевой ничьей.

С этой командой сборная Казахстана встречалась девять раз - четыре победы, три ничьих и два поражения. В апреле 2004-го в Алматы прошел товарищеский матч, и он завершился победой гостей со счетом 3:2. Автором одного из голов казахстанцев стал нынешний тренер сборной Карпович.

В 2006-2007-х годах команды дважды сыграли со счетом 1:1, а в еще одном матче Казахстан одержал минимальную победу благодаря точному удару Андрея Финонченко. Товарищеская встреча в 2008-м завершилась с нулями на табло.

В 2011-м они играли в отборе на Евро. Сначала в столице Казахстана хозяева победили благодаря дублю Сергея Гридина - 2:1. Но спустя три месяца азербайджанцы взяли реванш - 3:2.

В "товарняке" в начале 2016-го сборная Казахстана одержала победу благодаря голу Максата Байжанова. А летом 2018-го казахстанцы разгромили соперников у себя в столице - 3:0. Голами отметились Роман Муртазаев, Серикжан Мужиков и Бахтиер Зайнутдинов.

Стоимость состава сборной Азербайджана превышает 15 миллионов евро. Общий счет после девяти очных матчей - 12:9 в пользу сборной Казахстана.

Отметим, что всего в дивизионе С будут четыре группы по четыре команды в каждой. Сборная Казахстана еще ни разу не пробивалась в дивизион В.

По предварительным данным, первый матч группового этапа сборная Казахстана проведет 3 июня против команды Азербайджана.

Фото: ФИФА (1), КФФ (2,3)©️

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Футбол Сборная РК по футболу Лига наций Словакия Беларусь Азербайджан Карпович Андрей Чемпионат Европы по футболу Чемпионат мира по футболу УЕФА ФИФА Зайнутдинов Бахтиер

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