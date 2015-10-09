Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 07:12
 

ЧМ-2026 раскритиковали после выхода Узбекистана и других новичков

  Комментарии

Поделиться
ЧМ-2026 раскритиковали после выхода Узбекистана и других новичков ©Depositphotos/DURAOFOTO

Бывший наставник сборной России Сергей Балахнин в интервью Euro-Football.ru раскритиковал обновлённый формат чемпионата мира, в котором число участников финальной стадии увеличено до 48 команд, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Бывший наставник сборной России Сергей Балахнин в интервью Euro-Football.ru раскритиковал обновлённый формат чемпионата мира, в котором число участников финальной стадии увеличено до 48 команд, сообщают Vesti.kz.

Мундиаль 2026 года впервые пройдет в трех странах - США, Канаде и Мексике.

"Мне не нравится, что так много команд начали допускать на чемпионат мира. В первом этапе всё так размыто, в финальной стадии должны собираться сильнейшие команды, на мой взгляд. Чтобы было интересно, классно, но появляется много проходных матчей на чемпионате мира. Раньше их вообще не было, проходных матчей. Я понимаю, что все хотят играть в финальной части, но качество всё-таки страдает от этого", — сказал Балахнин.

Отметим, что при таком расширении на турнир попали даже совсем небольшие сборные — ранее, например, путёвку на мундиаль получали Кюрасао и Кабо-Верде. В числе соискателей есть Новая Каледония.

Добавим, что в числе дебютантов будут сборные Узбекистана и Иордании.

Жеребьевка финальной части турнира состоится 5 декабря в Вашингтоне (США). Состав корзин по этой ссылке.

Чемпионат России 2025/26   •   Россия, Ленинградская обл., Санкт-Петербург   •   Регулярный чемпионат, мужчины
30 ноября 21:00   •   не начат
Зенит
Зенит
(Санкт-Петербург)
- : -
Рубин
Рубин
(Казань)
Кто победит в основное время?
Зенит
Ничья
Рубин
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!