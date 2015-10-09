Со счетом 0:6 завершился матч Лиги Европы

В пятом туре общего этапа Лиги Европы тель-авивский "Маккаби" потерпел сокрушительное поражение от французского "Лиона", сообщают Vesti.kz.

Встреча на сербской "ТСЦ Арене" в Бачка-Тополе завершилась разгромным счётом 6:0 в пользу французов.

Уже на шестой минуте защитник Абнер открыл счёт. К середине первого тайма "Лион" уверенно наращивал преимущество: Корентин Толиссо на 25-й минуте удвоил результат, а Мусса Ньякате с пенальти на 35-й минуте довёл счёт до крупного.

После перерыва французская команда продолжила доминировать. Толиссо оформил дубль на 51-й минуте, а спустя ещё три минуты сделал хет-трик. На 62-й минуте Адам Карабец забил шестой гол гостей, окончательно сняв вопросы о победителе. Хозяева к тому же завершали матч вдесятером — в компенсированное время Сагив Ехезкель получил прямую красную карточку.

По итогам пяти туров "Лион" возглавляет таблицу общего этапа турнира с 12 очками, тогда как "Маккаби" Тель-Авив имеет лишь одно очко и занимает 35-е место.