Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига Европы
Сегодня 07:50
 

Со счетом 0:6 завершился матч Лиги Европы

  Комментарии

Поделиться
Со счетом 0:6 завершился матч Лиги Европы ©x.com/OL

В пятом туре общего этапа Лиги Европы тель-авивский "Маккаби" потерпел сокрушительное поражение от французского "Лиона", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

В пятом туре общего этапа Лиги Европы тель-авивский "Маккаби" потерпел сокрушительное поражение от французского "Лиона", сообщают Vesti.kz.

Встреча на сербской "ТСЦ Арене" в Бачка-Тополе завершилась разгромным счётом 6:0 в пользу французов.

Уже на шестой минуте защитник Абнер открыл счёт. К середине первого тайма "Лион" уверенно наращивал преимущество: Корентин Толиссо на 25-й минуте удвоил результат, а Мусса Ньякате с пенальти на 35-й минуте довёл счёт до крупного.

После перерыва французская команда продолжила доминировать. Толиссо оформил дубль на 51-й минуте, а спустя ещё три минуты сделал хет-трик. На 62-й минуте Адам Карабец забил шестой гол гостей, окончательно сняв вопросы о победителе. Хозяева к тому же завершали матч вдесятером — в компенсированное время Сагив Ехезкель получил прямую красную карточку.

По итогам пяти туров "Лион" возглавляет таблицу общего этапа турнира с 12 очками, тогда как "Маккаби" Тель-Авив имеет лишь одно очко и занимает 35-е место.

Турнирная таблица "Лига Европы 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Лион 5 4 0 1 11-2 12
2 Митьюлланд 5 4 0 1 12-5 12
3 Астон Вилла 5 4 0 1 8-3 12
4 Бетис 5 3 2 0 8-3 11
5 Фрайбург 5 3 2 0 8-3 11
6 Ференцварош 5 3 2 0 9-5 11
7 Брага Спортинг 5 3 1 1 9-5 10
8 Порту 5 3 1 1 7-4 10
9 Генк 5 3 1 1 7-5 10
10 Сельта 5 3 0 2 11-7 9
11 Лилль 5 3 0 2 10-6 9
12 Штутгарт-1893 5 3 0 2 8-4 9
13 Виктория П 5 2 3 0 6-2 9
14 Панатинаикос 5 3 0 2 9-7 9
15 Рома 5 3 0 2 7-5 9
16 Ноттингем Форест 5 2 2 1 9-5 8
17 ПАОК 5 2 2 1 10-7 8
18 Болонья 5 2 2 1 7-4 8
19 Бранн 5 2 2 1 6-3 8
20 Фенербахче 5 2 2 1 5-5 8
21 Селтик 5 2 1 2 7-8 7
22 Црвена Звезда 5 2 1 2 4-5 7
23 Динамо З 5 2 1 2 7-10 7
24 Базель 5 2 0 3 7-7 6
25 Лудогорец-1945 5 2 0 3 8-11 6
26 Янг Бойз 5 2 0 3 7-12 6
27 Гоу Эхед Иглз 5 2 0 3 4-9 6
28 Штурм 5 1 1 3 4-7 4
29 Зальцбург 5 1 0 4 5-10 3
30 Фейеноорд 5 1 0 4 4-9 3
31 ФКСБ Стяуа 5 1 0 4 3-8 3
32 Утрехт 5 0 1 4 2-7 1
33 Глазго Рейнджерс 5 0 1 4 2-9 1
34 Мальме 5 0 1 4 2-10 1
35 Маккаби Т-А 5 0 1 4 1-14 1
36 Ницца Олимпик 5 0 0 5 4-12 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Севилья   •   Регулярный чемпионат, мужчины
30 ноября 20:15   •   не начат
Севилья
Севилья
(Севилья)
- : -
Бетис
Бетис
(Севилья)
Кто победит в основное время?
Севилья
Ничья
Бетис
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!