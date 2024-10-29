Черчесов включил в состав сборной 5 дебютантов. Среди них капитан "молодежки" и звездочка из Кипра

В расширенный список сборной Казахстана на ноябрьские матчи Лиги наций попали 37 футболистов. Среди них есть пять потенциальных дебютантов национальной команды. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о каждом из них.

14 ноября команду ждет домашний матч с Австрией в пятом туре группового этапа, а 17 ноября, в рамках заключительного тура, в гостях встретятся с Норвегией. Шансов на сохранение прописки в дивизионе С практически не остается, так как в активе команды Станислава Черчесова один набранный балл, а у троих конкурентов - по семь очков.

Черчесов выбрал состав Казахстана на матчи Лиги наций

21-летний голкипер уже попадал в список сборной Казахстана на сентябрьские матчи, но так и ни разу не оказался в заявке на игру. Зато в сентябре и октябре он провел четыре матча за молодежную сборную Казахстана в квалификации Евро до 21 года.

Молодой вратарь в этом сезоне провел 17 матчей во всех турнирах за "Женис", в восьми случаях выводя партнеров на поле с капитанской повязкой. Четыре встречи он отыграл на ноль.

Квалификационные матчи за молодежную сборную уже позади, поэтому сейчас у Анарбекова будет больше шансов остаться в составе главной команды.

Еще один 21-летний игрок в списке потенциальных дебютантов сборной. В октябре Жумаханов уже вызывался в сборную, но в заявку на игры, как и Анарбеков в сентябре, не входил. Теперь у него будет шанс впервые выступить в футболке сборной.

В текущем сезоне он провел 21 игру во всех турнирах за "Атырау", в которых забил два гола и сделал один ассист. Кроме того, в течение года он провел девять игр за молодежную сборную, где он является капитаном, и забил два гола.

Его статус в родном "Атырау" тоже довольно высок. Он выходит на поле с первых минут в большинстве игр команды.

Универсалу из талдыкорганского клуба, который способен сыграть как в центре полузащиты, так и в обороне, тоже 21 год. Его имя впервые оказалось даже в расширенном списке сборной. В 2024 году провел семь матчей за молодежную дружину, в одном из которых был капитаном.

В составе "Жетысу" отыграл 20 матчей во всех турнирах этого сезона, выступая и в защите, и в центре поля. В последнее время воспитанник столичного футбола стал незаменимым игроком семиреченцев. Голов и ассистов на его счету нет, однако его роль заключается в других задачах.

Три года назад мы делали большой материал о Мейрамбеке, когда его впервые, в возрасте 18 лет, вызвали в молодежную сборную. Там же мы рассказали, почему перспективного игрока прозвали "Марадоной":

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Этот хавбек старше тех, о ком мы говорили выше. 24-летний футболист алматинского клуба уже вызывался в сборную в прошлом месяце, но оставался на скамейке запасных в играх с Австрией (0:4) и Словенией (0:1).

В сезоне-2024 в составе "Кайрата" он провел 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя ассистами. У него был ударный период, с конца мая по конец августа, когда он оформил все семь голевых действий в течение 12 матчей.

Но вот с начала осени Ульшин не демонстрирует завидную результативность - у него нет голевых действий в пяти матчах. В последних трех турах он провел за команду порядка 20 минут. Взбодрит ли Ульшина еще один вызов в сборную, и, возможно, дебют за нее - покажет время.

Список потенциальных дебютантов сборной мы закрываем впервые оказавшимся в расширенном списке команды Кенжебеком. 21-летний футболист начинал сезон в "Женисе", но летом уехал во второй дивизион Кипра, где теперь блистает в составе "Акритас Хлоракас".

За новый клуб он провел семь матчей, в которых забил четыре гола и сделал один ассист. Хотя в первой половине сезона он забил лишь один раз в 14 встречах за "Женис". В любом случае, прогресс Галымжана радует, пусть второй дивизион Кипра и не столь показателен.

Зато в четырех осенних матчах за молодежную сборную он оформил 2+2, забив дважды испанцам (3:4), а также ассистировав партнерам в играх с Мальтой (4:1) и Шотландией (3:2). Есть ощущение, что после такой результативной осени тренерский штаб Черчесова оставит Кенжебека в окончательном списке сборной.

Потенциальных дебютантов сборной в расширенном списке сборной хватает. Теперь осталось лишь дождаться, кто из них получит свой шанс в матчах с Австрией и Норвегией.

Отметим, что в четырех матчах при тренерстве Черчесова, за сборную Казахстана дебютировали трое - 30-летние Асхат Балтабеков из "Жетысу" и Улар Жаксыбаев из "Кызыл-Жара", а также 24-летний Жан-Али Пайруз из "Елимая".

Фото: ФК "Женис" (1), КФФ (2,3), ФК "Кайрат" (4), ФК "Акритас Хлоракас" (5)©️