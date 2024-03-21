С бывшим игроком КПЛ, но без Хвичи. Грузия объявила состав на матч с Люксембургом

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 21:20
©Georgian Football Federation

Меньше часа осталось до начала встречи между сборными Грузии и Люксембурга. Победитель этой игры пробьется в финал стыковых матчей за выход на Евро-2024 и встретится либо с командой Греции, либо с Казахстаном, сообщают Vesti.kz.

Матч пройдет в Тбилиси (Грузия) и начнется в 22:00 по казахстанскому времени. О прямой трансляции игры мы писали здесь.

В стартовом составе грузин бросается в глаза отсутствие Хвичи Кварацхелии. Лидер сборной отсутствует по причине дисквалификации и сможет сыграть в лучшем случае в финале стыков. С первых минут на поле появится бывший защитник павлодарского "Иртыша" Лаша Двали, а экс-хавбеки костанайского "Тобола" Ника Квеквескири и Джаба Канкава остались на скамейке запасных.

Составы команд с первых минут выглядят следующим образом:

Напомним, что матч Греция - Казахстан, в котором станет известен соперник победителя этой встречи, начнется в 00:45 по казахстанскому времени.

Финал между двумя победителями состоится 26 марта на поле Грузии либо Люксембурга.

Фото: Flashscore©️

Метки:
Футбол Чемпионат Европы по футболу Сборная РК по футболу Грузия Люксембург Казахстан Иртыш ФК Тобол ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:55
Сборные
"Буду плакать". Артур Аскарулы - о матче с Грецией и прогрессе сборной Казахстана
Сегодня , 21:20
Сборные
С бывшим игроком КПЛ, но без Хвичи. Грузия объявила состав на матч с Люксембургом
Сегодня , 21:00
Сборные
Известный казахстанский блогер рассказал о стычке с греческим болельщиком
Сегодня , 20:00
Сборные
Стало известно число болельщиков сборной Казахстана на стадионе в Греции
Сегодня , 19:00
Сборные
Узбеки рвутся на ЧМ-2026! Одержали уверенную победу и возглавили группу
Сегодня , 18:00
Сборные
Кто и когда покажет битву Казахстана за выход на Евро: все подробности
Сегодня , 17:00
Сборные
Официальный аккаунт Евро-2024 вспомнил о подвиге сборной Казахстана
Сегодня , 14:00
Сборные
Адиев исключил трех футболистов из заявки на матч с Грецией
Сегодня , 13:30
Сборные
Головкин посетит матч Греция - Казахстан за выход на Евро-2024
Сегодня , 13:00
Сборные
"Большие перемены". В Греции назвали победителя матча против сборной Казахстана
© 2008 - 2024 ТОО «EML»