|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Тобол
|
3
|
|
|
|
|270
|6 (12)
|Лига Европы 2019/20
|Тобол
|
2
|
|
|
|
|180
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Тобол
|
2
|
|
|
|
|180
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Тобол
|
22
|
2+6
|
|
2
|
|1676
|4 (12)
|Лига Европы 2018/19
|Тобол
|
4
|
0+1
|
|
1
|
|360
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Тобол
|
1
|
|
|
|
|45
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Тобол
|
23
|
2+4
|
|
1
|
|1474
|3 (12)
|Лига наций 2018/19. Лига D. Группа 1
|Грузия
|
2
|
|
|
|
|180
|1 (4)
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Тобол
|
14
|
1+2
|
+1/-0
|
1
|
|1211
|5 (12)
|Товарищеские матчи 2016
|Грузия
|
1
|
|
|
|
|13