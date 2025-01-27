Арно Пайперс предложил свои услуги сборной Казахстана

Нидерландский тренер Арно Пайперс выходил на связь с руководством Казахстанской федерации футбола, передают Vesti.kz.

В настоящее время специалист трудится в тренерском штабе сборной Эстонии.

По информации Meta-ratings.kz, Пайперс предложил свою кандидатуру на пост главного тренера сборной Казахстана. В шорт-листе руководства КФФ также есть казахстанцы и один тренер из Нидерландов.

65-летний Пайперс в период 2005-2008 годов тренировал сборную Казахстана, которая на тот момент набрала рекордные 10 очков в квалификации отборочных турниров под эгидой УЕФА. Также в 2006 году нидерландец вместе со столичным "Женисом" (на тот момент – "Астаной") выиграл золотые медали чемпионата.

Напомним, что сегодня, 27 января, КФФ объявила об уходе российского специалиста Станислава Черчесова из сборной Казахстана. Уже озвучено имя его преемника.

Между тем уже бывший помощник Магомеда Адиева в сборной Казахстана получил новое назначение.