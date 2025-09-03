Анарбеков не сыграет за сборную Казахстана? Алиев озвучил подробности

Набравший невероятную популярность голкипер "Кайрата" Темирлан Анарбеков может отложить свой дебют за сборную Казахстана. Его участие в завтрашней игре с Уэльсом пока под вопросом, сообщают Vesti.kz.

Главный тренер сборной Али Алиев объяснил, что в недавнем матче против "Окжетпеса" 21-летний вратарь получил удар в колено от соперника. Теперь необходимо дождаться ответа медперсонала.

"В матче с "Окжетпесом" в колено Анарбекова попал Дамир Марат. И он не тренировался два-три дня. Нам нужно дождаться ответа медицинского штаба по его состоянию. У нас также есть качественный голкипер Сейсен. Вратарская позиция не вызывает никаких проблем в нашей стране. У нас пул качественных вратарей, поэтому это хорошая головная боль для нас. Но в психологическом плане у Темирлана подъём, и мы должны учитывать это на пользу сборной", - объяснил главный тренер.

Напомним, что Анарбеков сделал три сэйва в послематчевой серии пенальти в Лиге чемпионов против "Селтика" (0:0, 3:2 - пен). Благодаря его игре алматинцы впервые в истории пробились в основной турнир Лиги чемпионов.

В заявке национальной сборной также имеются Мухаммеджан Сейсен и Бекхан Шайзада. Завтра команду ждёт домашний матч квалификации ЧМ-2026 с Уэльсом.

