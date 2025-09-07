Алиев заявил о потерях в сборной Казахстана перед матчем с Бельгией

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев поделился ожиданиями от матча отборочного турнира к чемпионату мира-2026 против Бельгии, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Алиев про замену Кенжебека в матче с Уэльсом (0:1):

– У нас очень хорошая плеяда нападающих – молодых, дерзких, амбициозных. Каждый из них имеет качества, необходимые современным крайним форвардам. Мы выбрали Галымжана, и он своей игрой доказал правильность решения.

Но у нас есть стратегия на две игры. Мы понимали, что Кенжебек нужен будет против бельгийцев, поэтому не стали его "сжигать" до конца. Мы выбрали такую стратегию. Да, кто-то скажет, что Галымжан мог сыграть матч до конца и забить гол, но футбол непредсказуем. Мы решили заменить его и приберечь на вторую игру, потому что нам нужен нападающий такого плана, который обостряет и угрожает воротам.

О потерях в сборной Казахстана перед матчем с Бельгией:

– Еркин (Тапалов) не прилетел – серьёзная травма коленного хряща, поэтому он остался дома. Что касается Ислама (Чеснокова) и других игроков с микроповреждениями – они подлечили свои проблемы, остаются лишь остаточные явления. Постараемся их восстановить.

По вратарям – у нас хорошая группа. Но на Темирлана (Анарбекова) выпала большая нагрузка: три стрессовых матча за 10 дней, включая выход в Лигу чемпионов. Он сыграл "на ноль" в Кокшетау, потом матч Уэльсом. Это серьезное давление и психологически, и физически. Завтра посмотрим, решение примет медицинский штаб.

Нурик (Нуралы Алип) выполнил огромный объём работы, за что ему рахмет. Несколько раз добегал до штрафной соперника, из-за чего свело мышцы. Он попросил замену, чтобы избежать надрыва. Сегодня и завтра он восстановится и будет готов выйти.

О предстоящем матче с Бельгией:

– За счёт чего Казахстан может завтра обыграть Бельгию? За счёт дисциплины, организации игры, сплоченности коллектива. Это чувствуется с каждой тренировкой. Ребята выходят против любого соперника без страха, и эти четыре официальные игры это показали. Да, чуть не хватило удачи, но с таким подходом победы не за горами.

Соперника представлять не нужно. Мы будем играть в свою игру, выполнять установку, подготовленную аналитическим штабом. Ждем яркой и бескомпромиссной борьбы.

В этой команде (сборная Бельгии) каждый игрок опасен. В сборную вызываются футболисты с высокими качествами. Особо никого выделять не буду – все они известны и заслуживают уважения.

Где и когда смотреть матч Бельгия - Казахстан?

Матч группы J состоится сегодня, 7 сентября, в Брюсселе (Бельгия). Начало игры — в 23:45 по казахстанскому времени. Прямая трансляция доступна по ссылке.

Группа JУэльс – 10 очков (5 матчей)Северная Македония – 8 очков (4 матча)Бельгия – 7 очков (3 матча)Казахстан – 3 очка (4 матча)Лихтенштейн – 0 очков (4 матча)

