Адиев высказался об Алипе и объяснил его "проблемы" в "Зените"

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Сегодня 07:57
©ФК "Зенит"

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался в интервью "Чемпионату" о переходе Нуралы Алипа в "Зенит", ставшем неожиданностью для болельщиков, а также оценил его потенциал, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский защитник выступает за чемпионов России на правах аренды, а Адиев рассказал о сильных сторонах игры Алипа.

"Вы правы, в России Алипа мало кто знал. Он молодой парень, который только в том году начал при Бердыеве становиться игроком основы. Еврокубковые матчи его закалили, и я считаю, что у него хороший потенциал. Для центрального защитника Алип довольно быстрый и очень уверенно чувствует себя при игре один в один, выигрывает эти единоборства. У него есть качества.

Понятно, что в "Зените" ему сложно, учитывая, что есть Родригао и Ловрен. Тренер делает ставку на них, а Алип не получает той игровой практики, которую сам бы хотел. Но я не считаю, что это ошибка "Зенита". Потенциал у Алипа есть, и если не в "Зените", то в другом российском клубе он может играть", - рассказал Адиев в интервью.

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Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу Лига наций Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей

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