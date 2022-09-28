Плачевная статистика и самый дешевый состав. Чем выделяется сборная Казахстана среди команд дивизиона В Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу уже узнала потенциальных соперников по дивизиону B Лиги наций сезона 2024/25. Корреспондент Vesti.kz отметил, чем выделяются на фоне остальных команд подопечные Магомеда Адиева, а также вспомнил, с кем из них национальная дружина уже пересекалась ранее.

Из 16 команд-участниц лиги B следующего розыгрыша сборная Казахстана является самой скромной по общей стоимости состава - всего 18,15 миллиона евро. От ближайших по этому показателю конкурентов из Исландии отставание составляет более восьми миллионов евро. Кстати говоря, в дивизионе B сыграет сборная Англии, являющаяся самой дорогостоящей командой мира - 1,34 миллиарда евро (почти в 74 раза дороже команды Казахстана).

Также в топ-5 по стоимости игроков входят сборные Норвегии, Турции, Австрии и Чехии. С турками, кстати говоря, сборная Казахстана на групповом этапе сыграть не сможет. Зато пути команд могут пересечься в плей-офф между лучшими сборными дивизиона С этого сезона Лиги наций. Матчи пройдут весной 2024-го, за полгода до старта новой кампании этого турнира.

Полностью список выглядит следующим образом:

1. Англия - 1,34 миллиарда евро

2. Норвегия - 335 миллионов

3. Турция - 259,8 миллиона

4. Австрия - 240,7 миллиона

5. Чехия - 189,45 миллиона

6. Украина - 182,7 миллиона

7. Уэльс - 151,05 миллиона

8. Греция - 127 миллионов

9. Ирландия - 111,45 миллиона

10. Словения - 99,45 миллиона

11. Албания - 80,5 миллиона

12. Черногория - 55,2 миллиона

13. Грузия - 54,18 миллиона

14. Финляндия - 37,4 миллиона

15. Исландия - 26,2 миллиона

16. Казахстан - 18,15 миллиона.

Ранее сборная Казахстана уже встречалась с 12 из 15 возможных соперников. Не играли лишь с Норвегией, Уэльсом и Словенией. А вот как национальная дружина противостояла другим командам из лиги B следующего розыгрыша турнира:

- В рамках отбора на ЧМ-2010 дважды проиграли Англии - 1:5 в гостях и 0:4 дома.

- В рамках отбора на ЧМ-2006, Евро-2012 и Евро-2016 играли с Турцией, проиграв все матчи - 0:4, 0:6, 0:3, 1:2, 1:3, 0:1.

- В рамках отбора на Евро-2012 и ЧМ-2014 играли с Австрией - в гостях проиграли 0:2 и 0:4, а дома дважды сыграли по нулям.

- В рамках отбора на Евро-2016 дважды проиграли Чехии - дома 2:4 и в гостях 1:2.

- В рамках отбора на ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2022 играли с Украиной - сначала уступали (1:2, 0:2, 1:3, 1:2), но в прошлом году дважды сыграли вничью (1:1, 2:2).

- В рамках отбора на ЧМ-2006 дважды проиграли Греции - 1:2 дома и 1:3 в гостях, в товарищеском матче в 2006-м уступили со счетом 0:2.

- В рамках отбора на ЧМ-2014 дважды проиграли Ирландии - 1:2 дома и 1:3 в гостях.

- В рамках отбора на ЧМ-2006 дважды проиграли Албании - 0:1 дома и 1:2 в гостях, также играли в Лиге наций 2020/21 - 0:0 дома и 1:3 в гостях.

- В рамках отбора на ЧМ-2018 дважды проиграли Черногории - 0:5 в гостях и 0:3 дома, также сыграли два товарищеских матча - 0:3 в 2008-м и 0:0 в 2020-м.

- В рамках отбора на ЧМ-2006 играли с Грузией - 1:2 дома и 0:0 в гостях, в Лиге наций 2018/19 дважды проиграли - 0:2 дома и 1:2 в гостях, также провели два товарищеских матча - победили в 2013-м (1:0) и разошлись миром в 2016-м (1:1).

- В рамках отбора на Евро-2008 и ЧМ-2022 играли с Финляндией - проиграли со счетом 0:2, 1:2, 0:1, 0:2, в 2006-м в товарищеской игре сыграли по нулям, но выиграли в серии пенальти (3:1).

- В рамках отбора на Евро-2016 играли с Исландией - проиграли дома 0:3, но сыграли вничью на выезде - 0:0.

Всего провели 46 матчей с другими участниками новой лиги B. Если учитывать результаты лишь по итогам основного времени, то статистика ужасающая: одна победа, десять ничьих и 35 поражений! Разница мячей 23:98 не в пользу сборной Казахстана. Единственная победа над этими соперниками была добыта в 2013-м в рамках товарищеской встречи против Грузии. Тогда забил Сергей Хижниченко.

Заметно, что уровень оппозиции в лиге B куда серьезнее. Поэтому соперничать будет сложно, но в то же время интересно. В любом случае у казахстанской команды есть еще два года до старта нового розыгрыша Лиги наций.

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Фото: UEFA(1), КФФ (2,3)©

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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