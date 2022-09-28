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Голы и ассисты за сборную. Как Михаил Габышев раскрылся в 32 года

Голы и ассисты за сборную. Как Михаил Габышев раскрылся в 32 года
©КФФ

2022 год стал одним из самых успешных в истории казахстанского футбола. Выступления национальной сборной вышли на новый уровень, а вместе с ним выросли и показатели отдельно взятых футболистов. Особенным выдался этот год и для защитника Михаила Габышева. В 32 года многие начинают резко сдавать обороты, а этот футболист, наоборот, раскрылся уже будучи опытным игроком.

Корреспондент Vesti.kz рассказывает о значимости Габышева в составе сборной Казахстана и столичной "Астаны", его прогрессе и доверии к нему со стороны Магомеда Адиева.

На самом деле Габышев дебютировал в футболке сборной еще в прошлом году, но тогда этого многие не заметили. В июньском товарищеском матче с Северной Македонией (0:4) Михаил вышел на замену на семь минут. Тот матч вообще стал дебютным сразу для нескольких футболистов, да и многих основных игроков там не было. Поэтому эти семь минут Габышева пролетели мимо глаз общественности, ведь, казалось, что это разовый шанс для ничем не выделяющегося защитника "Шахтера".

Кстати, этот вызов и дебют состоялись еще при работе главного тренера Талгата Байсуфинова. Спустя год, когда сборную возглавил Адиев, знакомый с Габышевым по работе в "Шахтере", защитник получил ключевую роль в главной команде страны.

Первый матч Лиги наций с Азербайджаном (2:0) Михаил провел на скамейке запасных, но затем принял участие в трех встречах. В гостях против Словакии (1:0) он поучаствовал в голевой атаке, а дома против этих же соперников (2:1) отметился ассистом. В сентябрьском домашнем матче с Беларусью (2:1) Михаил забил сам, а затем был близок к оформлению дубля.

В конечном итоге Габышев провел три матча в Лиге наций и в каждом из них сыграл ключевую роль во взятиях ворот. И это при том, что Михаил - номинальный защитник. Но тут же можно выделить как универсализм Габышева, способного сыграть вингбека, латераля и центрального защитника, так и тактическую задумку Адиева.

Тренер национальной сборной Казахстана сделал из Габышева очень важного и разностороннего игрока. Мало кто вообще мог поверить еще год назад, что Михаил, на протяжении всей карьеры ничем не выделявшийся в КПЛ, вдруг станет лучшим на своей позиции в стране. Адиев сделал с Габышевым примерно то же самое, что удалось сделать итальянскому специалисту Антонио Конте во время работы в "Челси" с Виктором Мозесом. Правда, нигериец из чистого вингера стал более оборонительным игроком, а Габышев, наоборот, из традиционного фулбека превратился в более атакующего исполнителя. Такая вот тактическая инновация для местной футбольной общественности.

В силу возраста и большого объема работы на позиции правого вингбека Габышев не всегда выдерживает темп на протяжении всей игры, и это можно понять. Но пока Михаил на поле - он выкладывается по полной. По версии WhoScored, именно он - лучший игрок сборной Казахстана в Лиге наций со средней оценкой 7,3. 

Приглашение в "Астану" - это тоже показатель редкого явления в футболе, когда игрок выходит на пиковый уровень уже после 30 лет. В столице его используют и как центрального защитника, и как крайнего. Будет интересно посмотреть на работу Габышева с Григорием Бабаяном, ведь в клуб он был подписан еще при Срджане Благоевиче, который знал его по опыту в "Каспии". Еще одна интересная деталь - и в сборную (на постоянной основе), и в "Астану" он приглашался тренерами, с которыми ранее работал в других клубах (с Адиевым в "Шахтере" и с Благоевичем в "Каспии").

Всегда приятно видеть, когда игроки выходят на невиданный для себя уровень и приносят победы национальной сборной. Будем надеяться, что в ближайшем будущем таких игроков станет еще больше.

Отметим, что в этом сезоне на клубном уровне за "Шахтер" и "Астану" Габышев провел 20 матчей, в которых забил один гол и раздал четыре ассиста.

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Лига наций Адиев Магомед Шахтер ФК Астана ФК Байсуфинов Талгат КПЛ Антонио Конте Челси Бабаян Григорий Каспий

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