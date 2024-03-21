Адиев исключил трех футболистов из заявки на матч с Грецией

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Сегодня 14:00
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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев определился с окончательной заявкой на выездной матч с Грецией. Встреча пройдет в рамках стыков за выход на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Из 26 вызванных футболистов в заявку на игру попали 23 исполнителя. Не вошли в окончательный список дисквалифицированный защитник Нуралы Алип, потенциальный дебютант национальной команды Адильхан Танжариков, а также молодой нападающий Иван Свиридов.

Все остальные футболисты оказались в заявке и у них будет шанс выйти на поле в Афинах предстоящей ночью.

Напомним, что игра Греция - Казахстан начнется в 00:45 по казахстанскому времени.

Прямая трансляция исторического матча Греция - Казахстан за выход на Евро-2024

Метки:
Футбол Чемпионат Европы по футболу Сборная РК по футболу Греция Казахстан Адиев Магомед Алип Нуралы

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