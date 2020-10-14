Зайнутдинов снова в атаке. Ориентировочный состав сборной Казахстана на матч Лиги наций с Беларусью

Сборная Казахстана по футболу
в преддверии матча Лиги наций
против Беларуси
столкнулась с серьезными кадровыми проблемами. Корреспондент Vesti.kz
попытался предугадать, какой состав на эту игру изберет наставник национальной команды Михал Билек
.
Встреча в Минске футболистами сборной Казахстана рассматривается сквозь призму реванша
за досадное поражение в Алматы. Впрочем, учитывая проблемы, с которыми столкнулся тренерский штаб, мысли о реванше приходят в последнюю очередь.
Перед этим микроциклом, включающим в себя матчи с албанцами и белорусами, Билек недосчитался ряда исполнителей в защитной линии: Нуралы Алип
из "Кайрата" и Ян Вороговский
, представляющий бельгийский "Беерсхот", сдали положительные тесты на коронавирус. Травмы получили Дмитрий Мирошниченко
и Сергей Малый
(оба - "Тобол"). После встречи с Албанией положение усугубилось потерями Гафуржана Суюмбаева
и Александра Марочкина
. Защитник "Кайрата", исполнявший роль капитана в этой встрече, пропустит игру в Минске из-за перебора желтых карточек, а Марочкин получил повреждение. Зато в строй вернулся Малый.
В средней линии проблемы также не обошли стороной нашу сборную. Главной потерей для всей команды можно считать отсутствие Бауыржана Исламхана
. Полузащитник "Аль-Айна" из-за мышечной травмы пропустил матч с албанцами и уже покинул расположение команды. Кроме того, после недавнего матча лазарет команды пополнил полузащитник столичного клуба Юрий Перцух
.
Атакующая линия недосчиталась Алексея Щеткина
- нападающий "Астаны" выбыл еще до встречи с Албанией и Максима Федина
. Атакующий хавбек "Кайсара" не полетел со сборной по семейным обстоятельствам.
Суммируя данные обстоятельства, можно предположить, что Билек выберет следующий состав - место в воротах займет Стас Покатилов
: вратарь "Кайрата" наряду с надежными действиями в матче с Албанией совершил пару ляпов, но это не привело к фатальным последствиям. Пока не доверять ему у Билека нет оснований.
В обороне чешский специалист предпочитает играть с тремя центральными защитниками, снабдив их двумя фланговыми игроками, которые должны одинаково полезно действовать как у своих ворот, так и при поддержке атакующей группы. Трио защитников по всей видимости будет таким: Малый, Темирлан Ерланов
и Олжас Керимжанов
. Двое последних неплохо справились со своими задачами в игре с Албанией.
На флангах логичным видится присутствие Абзала Бейсебекова
и Марата Быстрова
. Бейсебеков, выйдя на замену во встрече с албанцами, сумел войти в игру, к тому же он без проблем может привычную правую бровку поменять на левую. Это мы видели в матчах "Астаны". А Быстров, таким образом, расположится справа. Не исключено, что с первых минут слева может выйти Тимур Досмагамбетов
из "Ордабасы".
В средней линии в оборонительную модель вписывается сочетание Асхат Тагыберген
("Кайсар") - Исламбек Куат
("Химки", Россия) - Айбол Абикен
("Кайрат"). В последнем матче команды именно эта связка действовала в середине поля.
В атаке незыблемой выглядит позиция хавбека московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова
, претендующего на роль лидера. В паре с ним, вероятно, с первых минут выйдет нападающий "Кайрата" Абат Аймбетов
, являющийся ярко выраженным завершителем. Зайнутдинов сочетает умение действовать как из глубины, так и на острие атаки.
Если Билек решит дать шанс кому-нибудь из конструкторов вроде Думана Нарзилдаева
("Кайсар") или Владислава Васильева
("Рух", Беларусь), которые могут выполнить функции Исламхана, то, скорее всего, пожертвует кем-то из тройки Тагыберген - Куат - Абикен.
Прямая трансляция матча Беларусь - Казахстан в Лиге наций
Матч Беларусь - Казахстан пройдет в Минске в ночь на 15 октября по времени Нур-Султана. Начало - в 00:45 по столичному времени. Напомним, во втором туре наша команда Михала Билека уступила сопернику на своем поле со счетом 1:2.
По итогам третьего тура все команды группы 4 дивизиона C набрали по четыре очка. Но по дополнительным показателям Казахстан остался на первом месте, следом идут Албания, Беларусь и Литва.
Фото: Vesti.kz©
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