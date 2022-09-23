Казахстанец "задушил" узбека и стал чемпионом лиги Naiza

Новости спорта MMA Naiza
Вчера 23:01
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Казахстанец Магомед Кабардиев (9-0) выиграл вакантный титул чемпиона Naiza FC в легком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz. 44-й турнир промоушена прошел в Алматы.

В главном поединке события казахстанец встречался с Фарходхожоном Машраповым (8-5) из Узбекистана.

Во втором раунде Кабардиев перевел конкурента на настил октагона, а затем нанес несколько ударов по голове. Машрапов не сдался, но казахстанец перешел на удушающий и вырвал досрочную победу.

В соглавном поединке казахстанский боец Айдын Кодек (12-5) проиграл титульный бой в легчайшем весе - он встречался с корейцем Су Ен Ю (9-2)

Смена соперника в соглавном бою и дерзкий претендент. Что говорили бойцы перед турниром Naiza

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Метки:
Naiza MMA Казахстан

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