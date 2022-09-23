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Новости спорта MMA Naiza
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Смена соперника в соглавном бою и дерзкий претендент. Что говорили бойцы перед турниром Naiza

Смена соперника в соглавном бою и дерзкий претендент. Что говорили бойцы перед турниром Naiza
©Naiza

Сегодня, 23 сентября, в Алматы пройдет бойцовский турнир по смешанным единоборствам Naiza 44. В преддверии грандиозного ивента участники поединков провели пресс-конференцию, церемонию взвешивания и дуэль взглядов, передает корреспондент Vesti.kz.

Мероприятие состоялось в Уйгурском театре.

"Нас ждут интересные поединки. Участник соглавного боя Еламан Шертаев, к сожалению, не смог уложиться в вес и поэтому не смог принять участие. Его экстренно заменил кореец Су Ен Ю", - отметил глава промоушена Нурбек Карабала.

"Я не переживаю ни о чем. Я готов показать свое мастерство. Это прекрасный шанс для меня. Я покажу все, на что способен", - отметил Су Ен Ю.

Тем временем его соперник Айдын Кодек не расстроился из-за смены соперника.

"Неприятно, что соперник сменился. С другой стороны, я буду драться с иностранцем. Это будет гораздо интереснее. Как-то сложно со своим земляком драться", - отметил Кодек.

Между тем участник главного боя Магомед Кабардиев устроил яркий перформанс, громко заявив о своих намерениях.

"Уверен, что бой будет ярким. Я счастлив быть здесь, заряжен на бой! Спасибо лиге за возможность биться за титул, я ее не упущу, буду держаться за нее зубами. Я долго к этому шел, давно хотел, много вложил времени, поэтому для меня это цель номер один", - поделился боец.

Его соперник Фарходжон Машрапов из Узбекистана был скромен.

"Я готовился и хочу показать себя. Не буду много говорить, все покажу в клетке", - заявил он.

Также в ходе пресс-конференции Карабала поделился планами о проведении совместных турниров с ведущими промоушенами других стран.

"На самом деле раньше нам был больше интересен кыргызский рынок, он нам интересен и сейчас, но мы обходили узбекский рынок ММА. До 2020 года наш спорт в Узбекистане был под запретом, сегодня же мы видим, как узбекские бойцы набирают очень сильно. У них есть конкурентные бойцы для нашей лиги. Мы с удовольствием смотрим бойцов из этой братской страны, и присутствие лиги Naiza в Узбекистане обязательно будет. Махмуд Мурадов предложил совместный турнир, я только рад этому предложению. Они порядочные ребята, и я уверен, что мы не только в Узбекистане, но и в Казахстане будем проводить совместную работу", - заявил Карабала.

Отметим, что поединки пройдут в здании Казахского государственного цирка. Так, Кабардиев в главном бою оспорит титул чемпиона в весе до 70 килограммов с Машраповым, а Кодек поборется за звание лучшего в весе до 61 килограмма с Су Ен Ю.

Прямая трансляция турнира лиги Naiza с двумя титульными боями

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Метки:
MMA Naiza Казахстан

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