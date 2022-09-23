Бой казахстанца за титул лиги Naiza завершился досрочно

Казахстанский боец Айдын Кодек (12-5) проиграл титульный бой в легчайшем весе в лиге Naiza, сообщает корреспондент Vesti.kz. 44-й турнир промоушена проходит в Алматы.

В титульном бою организации Кодек встречался с корейцем Су Ен Ю (9-2) - поединок стал соглавным событием вечера.

Корейский боец с первых секунд перевел конкурента на настил октагона, но казахстанец вышел из положения. В середине стартового раунда Ен Ю пробил ниже пояса и был предупрежден, но затем извинился за удар.

Решающим стал четвертый раунд, когда корейский боец перевел конкурента на настил, а затем провел удушающий прием. Казахстанец сдался.

Добавим, что в главном поединке события казахстанец Магомед Кабардиев (8-0) оспорит вакантный титул чемпиона промоушена в легком весе с Фарходхожоном Машраповым (8-4) из Узбекистана.

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