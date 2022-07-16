Казахстанец задушил конкурента на турнире Naiza и лиги Хабиба

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Новости спорта MMA Naiza
Сегодня 22:24

Казахстанец Болат Заманбеков (4-1) одержал досрочную победу на первом совместном турнире бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Актау Заманбеков проводил бой с Сыймыком Элдияр Уулу (1-1) из Кыргызстана и выиграл противостояние удушающим приемом во втором раунде.

В поединке двух бойцов из России Алан Макитов (4-2) по очкам победил Ивана Романова (7-1).

Ранее прошли еще несколько боев турнира по ММА - в них участвовали казахстанские бойцы.

Прямая трансляция совместного турнира Naiza и лиги Хабиба в Актау

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Метки:
Naiza MMA Казахстан Eagle FC Бои по смешанным правилам

MMA Naiza
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