Казахстанец задушил конкурента на турнире Naiza и лиги Хабиба

Казахстанец Болат Заманбеков (4-1) одержал досрочную победу на первом совместном турнире бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В Актау Заманбеков проводил бой с Сыймыком Элдияр Уулу (1-1) из Кыргызстана и выиграл противостояние удушающим приемом во втором раунде.
В поединке двух бойцов из России Алан Макитов (4-2) по очкам победил Ивана Романова (7-1).
Ранее прошли еще несколько боев турнира по ММА - в них участвовали казахстанские бойцы.
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