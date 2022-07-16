Казахстанец Сариев нокаутировал бразильца на турнире Naiza и лиги Хабиба

Казахстанец Руслан Сариев (13-1) нокаутировал соперника на первом совместном турнире бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сариев встречался с бразильцем Кайком Аленкаром (10-3) и выиграл поединок во второй половине первого раунда.

"У меня не было другого варианта, - обратился Сариев к фанатам в Актау. - Я должен был выиграть".

Восьмой бой подряд выиграл россиянин Рамазан Гасанов (8-0), который удушающим приемом во втором раунде выиграл у Насима Шарипова (2-6). После схватки победивший боец признался, что считает себя чемпионом промоушена.

В еще одном поединке Магомед Аль-Абдулла (10-1-1) из России победил единогласным решением судей Аслана Утегалиева (9-8) из Казахстана.

Ранее прошли еще несколько боев турнира по ММА - в них участвовали казахстанских бойцы.

Прямая трансляция совместного турнира Naiza и лиги Хабиба в Актау

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