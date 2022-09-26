Гран-при за миллионы. Президент NAIZA предложил четверым казахстанцам подраться между собой

На прошлой неделе в Алматы прошел бойцовский турнир NAIZA 44. В соглавном бою вечера определился новый чемпион в легчайшей весовой категории, и им стал 26-летний кореец Су Енг Ю (9-2), победивший казахстанца Айдына Кодека (12-5). Теперь возник вопрос, кто же будет драться с новоиспеченным чемпионом в следующем бою. На этот вопрос ответил президент лиги Нурбек Карабала, передает корреспондент Vesti.kz.

Су Енг стал первым чемпионом NAIZA из Южной Кореи, и самое интересное, что он поставил перед собой эту цель сразу же после подписания контракта с казахстанским промоушеном. Своего соперника Су Енг задушил в четвертой пятиминутке, расстроив всех болельщиков Кодека.

Нурбек Карабала решил, что прямо сейчас явного претендента на пояс нет. Поэтому глава промоушена предложил четверым казахстанским файтерам провести Гран-при между собой. Победитель, помимо боя за титул, получит и денежный приз:

Ассаламу алейкум, друзья! После того, как Су Енг завоевал пояс чемпиона, сразу несколько наших батыров начали писать. Очень интересно, конечно, но кто же из них заслуживает подраться за пояс? Жуман Жумабеков был чемпионом, а Еламан Шертаев должен был биться за пояс, Дастан Амангельды - сильный спортсмен, набирает хорошие обороты, Елжан Алиаскар побеждал сильных соперников. Мы не знаем, кто из них заслуживает больше. Поэтому мы запускаем Гран-при, победитель которого получит пять миллионов тенге. Помимо этого, будут дополнительные гонорары за бои. Планируем в октябре начать. Так что, давайте, вчетвером договоритесь и подеретесь между собой. В декабре проведем финал, а в марте победитель Гран-при подерется с Су Енгом. Получается, победитель Гран-при получит и пять миллионов тенге, и бой за пояс.

Таким образом, если бойцы договорятся между собой, то уже в следующем месяце Жуман Жумабеков (12-5) встретится с Елжаном Алиаскаром (9-3), а Еламан Шертаев (9-1) подерется с непобежденным Дастаном Амангельды (4-0).

Напомним, что на турнире NAIZA 44 также определился новый чемпион в легкой весовой категории. Им стал непобежденный Магомед Кабардиев (9-0).