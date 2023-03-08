Борца отчислили из колледжа после конфликта с Сапиевым - боксерша Сатыбалдинова

Шумиха вокруг конфликта между олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым и 20-летним борцом Зелимханом Мусихановым не утихает. Казахстанская девушка-боксер Аида Сатыбалдинова, проживающая в США, рассказала о последствиях инцидента для молодого спортсмена, сообщают Vesti.kz.

По ее словам, этот скандал обернулся для борца отчислением из спортивного колледжа. Также, по неподтвержденной информации, работы лишились родственники Мусиханова.

"Добрый день, казахстанцы, все вы наблюдали резонансную ситуацию между олимпийским чемпионом Сериком Сапиевым и молодым борцом Зелимханом Мусихановым. Казалось бы, ребята пожали друг другу руки и на этом должен быть конфликт исчерпан, но не тут-то было. Что же происходило на протяжении всей недели после инцидента? Зелимхана отчисляют из его спортивного колледжа, где он обучался и где ему оставалось отучиться две недели (Прим. - Два месяца). Увольняют его брата с работы. Говорят также, что уволили его родителей, но этого я не знаю точно, поэтому не утверждаю стопроцентно. Тут подключается Александр Гольцман (тренер Мусиханова) и пытается восстановить Зелимхана, потому что это глупо отчислять юношу из-за этого инцидента. Кое-как его зачислили обратно", - сказала Сатыбалдинова в видео, опубликованном на ее странице в Instagram.

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Напомним, инцидент произошел в феврале на турнире Naiza 49 в Алматы. Во время игры в Batyrball (смесь борьбы и баскетбола) борец жестко бросил Сапиева на настил. Олимпийскому чемпиону такой прием не понравился и он решил высказать оппоненту претензию, которая переросла в потасовку в октагоне.

Спортсменов удалось разнять. Однако позже стороны продолжили выяснять отношения уже в раздевалке. После этого борец и тренер записали видеообращение с извинениями.

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