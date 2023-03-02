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"Сапиев ударил по животу". Вскрылись новые подробности скандала и нашлись виновные

"Сапиев ударил по животу". Вскрылись новые подробности скандала и нашлись виновные
©Кадр из видео

Известный казахстанский боец Артем Резников, финалист Гран-при ACA в легком весе, высказал свое мнение о конфликте на звездном турнире по Batyrball с участием Серика Сапиева, который получил публичную огласку, передают Vesti.kz со ссылкой на mma.metaratings.ru

Напомним, инцидент произошел на соревнованиях в рамках турнира по ММА NAIZA 49 в Алматы. 

В одном из эпизодов 20-летний борец Зелимхан Мусиханов - представитель команды Резникова Sever-Yug - жестко бросил 39-летнего олимпийского чемпиона на настил. Дальше случился скандал - спортсмены едва не подрались в клетке, а затем в раздевалке. После этого борец публично просил прощения и признавался, что не узнал звезду казахстанского бокса. 

Резников же считает, что в произошедшем виноваты оба спортсмена. 

"Мусиханову пришлось принести извинения за то, что он, будучи молодым парнем, позвал один на один человека, который старше на 20 лет. Причина в том, что они не до конца изучили правила игры. Сами правила не являются прозрачными. В связи с этим Зелимхан подумал, что он сыграл по правилам, а Серик - что правила были нарушены.

Нам разрешали бросать соперника без мяча. Мы много кого бросали без мяча, и нас бросали без мяча. Когда Зелимхан поднимал Серика, Сапиев развел руки в стороны, показывая: "Зачем меня бросать?" После броска он ударил Мусиханова по животу. Началась перепалка. Мне тяжело судить даже будучи нейтральным. Каждый прав по-своему. Виноваты оба", - сказал Резников.

Отметим, что Batyrball - это новый вид спорта, который стал популярным в лиге NAIZA. Он совмещает в себе элементы ММА (клетка), баскетбола (мяч и кольцо), регби (борьба за игровой снаряд) и борьбу (удерживание/блокирование соперников).

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Метки:
Резников Артем MMA Казахстан Сапиев Серик

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