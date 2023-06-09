"Актобе" конкретно топит". Как "Кайрат" упрекнули в пассивности перед громким турниром

Автор: Димаш Тулегенов

Чемпион лиги NAIZA в суперлегком весе Казбек Сагын (4-0) в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о трештоке, который набрал ход перед титульным реваншем с Багдатом Жубанышем (2-0). Их противостояние пройдет 23 июня в Алматы.

Поединок между Сагыном и Жубанышем становится одним из главных событий июня в казахстанском спорте. Бойцы тоже с большим воодушевлением подходят к реваншу, и это заметно по тому, как охотно они задействуют трешток в соцсетях:

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- Вы с Багдатом запустили целую "порцию" трештока в соцсетях. Все это согласовывали друг с другом или лигой?

- Это все спонтанно происходило. Я знаю, что наша работа начинается до боя, мы обязаны максимально раскрутить поединок. Если так посудить, то основной раскруткой боя занимаюсь я, Багдат просто поддерживает. Это к лучшему, потому что трешток всем нравится. Хоть в соцсетях большинство актюбинцев грязью меня обливают, но это и есть хайп, это часть нашей работы.

- А футбольная тема?

- Что касается футбольного трештока, то это по большей части была инициатива NAIZA. "Кайрат" я знаю, но просто как казахстанский клуб, и больше из-за Бауыржана Исламхана. Из наших команд я в большей степени болею за "Кайрат". Но я увидел, что в соцсетях "Актобе" конкретно топит за Багдата, а со стороны "Кайрата" пока не наблюдается активной поддержки (ко мне). Поддержка Еркебулана Сейдахмета? Да, я видел, что он комментарий оставил. Приятно, конечно.

- Некоторые считают, что Багдат "залез тебе в голову", потому что он более спокоен. Что ответишь на это?

- Чтобы Багдат залез в мою голову... я не знаю, как они могли до такого додуматься. Я знаю, что это я у него в голове, и он переживает. Он однозначно понимает, что ему будет сложно. Он надеется, что будет по ходу боя перестраиваться. Но я такой возможности ему не дам. У меня в речи никогда не было "как бы, если", я уверенно газую, потому что я знаю свои возможности. У меня никаких переживаний нет, я настроен, проделал хорошую работу. Главное, что у меня нет травм, и это счастье. Я выйду и пять раундов буду показывать всю красоту рукопашного боя и ММА. Могу сказать, что сейчас я нахожусь в лучшей форме за всю карьеру.

Напомним, что чемпион NAIZA Сагын - единственный в стране трехкратный чемпион мира по рукопашному бою. Его соперник - единственный в мире трехкратный чемпион мира по ММА. Несколько лет назад Жубаныш одержал победу над Сагыном в финале чемпионата мира по ММА, однако этот поединок не носил статус профессионального.

Отметим, что в этом же интервью Сагын рассказал о возможном переходе в топовую лигу и оценил уровень Асу Алмабаева.