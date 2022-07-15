40 тысяч человек на 42-градусной жаре, или как совместный турнир Naiza и лиги Хабиба идет на рекорд в Актау

Автор: Димаш Тулегенов

В Актау прошла пресс-конференция в преддверии грандиозного события в ММА - совместного турнира промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship. На ней присутствовали владелец российской организации Хабиб Нурмагомедов, президенты лиг Нурбек Карабала и Шамиль Завуров, а также шестеро участников титульных поединков.

Также в зале культурно-досугового комплекса имени Абая собрались представители СМИ, местные фанаты ММА и ряд почетных гостей, среди которых непобежденный файтер UFC Шавкат Рахмонов, чемпион Naiza Николай Самусев, известный боец Муратбек Касымбай и другие, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В главном событии вечера казахстанский средневес Даурен Ермеков (14-5) встретится с россиянином Гамзатом Хирамагомедовым (9-1) в поединке за пояс временного чемпиона Eagle FC. Ермеков заявил, что настроен серьезно и желает порадовать болельщиков на своей родине. Также он отметил, что для него важен любой титул, вне зависимости от того, за временное ли он чемпионство или за полноправное.

Президент казахстанской лиги Карабала отметил, что в будущем вполне вероятно проведение совместного ивента с Eagle FC, в рамках которого чемпионы двух организаций выявят сильнейших. Он признался, что даже полгода назад не думал, что вскоре пройдет общий турнир с промоушеном, принадлежащим Хабибу. Поэтому все возможно.

Глава Eagle FC Завуров, в ответ заявил, что в 2022-м организация собирается провести даже не два, а три турнира на территории Казахстана. Кроме того, бывший боец предположил, что вскоре совместный ивент Eagle FC и Naiza может состояться не только в Казахстане, но и в России.

Чуть позже Хабиб раскрыл детали турнира в Нур-Султане, который, как оказалось, запланирован на 21 августа этого года:

Хабиб анонсировал турнир в Нур-Султане

Нурбек Карабала отметил, что для лиги Naiza это первый крупный выездной ивент. В последние годы все привыкли, что подавляющее большинство турниров этой организации проходят в Алматы. В этот раз, как оказалось, Naiza привезла в Актау около 180 человек, а также перевезла все оборудование на пяти фурах из Алматы.

Один из хедлайнеров события Даурен Ермеков заявил, что секундировать его в предстоящей схватке будут другие бойцы Гойти Дазаев и Сергей Морозов. Известный тренер Айбек Шокпутов, как рассказал Даурен, не приехал по состоянию здоровья.

Его соперник, Гамзат Хирамагомедов, сказал, что уверен в своей победе. Россиянин заявил, что приехал исключительно ради положительного исхода. При этом он не стал разбираться в сильных и слабых сторонах Ермекова, заключив, что сосредоточен на завоевании пояса.

Президент лиги Eagle FC Завуров не видит проблемы в жаркой погоде в Актау. Турнир пройдет в субботу, 16 июля, на набережной под открытым небом, а синоптики прогнозируют 42 градуса выше нуля. Шамиль объяснил, что в зале у спортсменов иногда бывает "еще жарче", особенно во время спаррингов. Также он отметил, что поединки будут проходить на открытом воздухе, и это должно облегчить спортсменам борьбу с жарой.

Нурбек Карабала вспомнил 2016 год, когда в последний раз организация проводила турнир на этой же площадке. Тогда, по словам главы Naiza, собралось порядка 30 тысяч зрителей. И уже в субботу он рассчитывает, что этот рекорд будет побит, а прийти посмотреть на бои в такую жаркую погоду осмелятся около 40 тысяч человек.

Подломить настрой Хирамагомедова своими вопросами попытался журналист Серик Ноян. Сначала он вспомнил эпизод из прошлого, когда брат Гамзата - Гаджимурад, выступая в Казахстане, был недоволен судейством и поучаствовал в избиении официального лица турнира. Затем был задан вопрос на тему "в случае поражения...". В итоге Гамзат жестко ответил журналисту: "Тебе кажется, что я проиграю. А я уверен, что я выиграю!".

Но на этом вопросы не закончились - Гамзата спросили, действительно ли он сможет "уронить" Ермекова на его же территории (он обещал это сделать). На это россиянин ответил, что "уронит любого", не важно, Даурен в соперниках, или же кто-то другой. Далее был диалог между соперниками:

Даурен Ермеков: "Скажи, кого ты ронял здесь?".

Гамзат Хирамагомедов: "Здесь? Именно здесь ты будешь первый, брат!".

Даурен Ермеков: "Главное, чтобы наоборот не получилось".

На вопрос о том, кого бы лига Naiza выставила на супербой с представителем другого промоушена, Нурбек Карабала назвал чемпионов Алиби Идриса, Николая Самусева и Айжигита Эркебай Уулу.

Говоря об угрозах со стороны Хирамагомедова, Ермеков заявил, что уже не раз бился с соперниками из Дагестана, и сейчас у него уже выработался иммунитет на провокационные заявления оппонентов. Также Даурен изъявил желание провести в клетке все пять раундов, чтобы "просто помучить Гамзата".

После завершения пресс-конференция состоялась традиционная церемония "лицом к лицу". Все казахстанские бойцы, за исключением легковеса Серикбая Ходжабаева, чей бой был отменен, прошли ее.

Подробнее о совместном турнире Naiza и Eagle FC в Актау можете прочитать по этой ссылке:

Совместный турнир Naiza и лиги Хабиба в Актау: кто будет драться и где смотреть

Фото: Naiza©️

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