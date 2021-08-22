Видео сенсационной победы, или как казахстанский боец сделал самый большой апсет в истории Brave

Казахстанский боец Олжас Ескараев одержал сенсационную победу на турнире Brave CF 53 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он встречался с экс-чемпионом лиги Лукасом Мартинсом и выиграл досрочно, успешно проведя удушающий прием во втором раунде.

При этом Ескараев принял бой всего за пять дней. А этот поединок стал для него уже третьим за последние четыре месяца. Также для него это был дебют в Brave CF.

Ринг-анонсер назвал эту победу казахстанца самым большим апсетом за всю историю лиги.

Напомним, что в главном бою Brave CF 53 Нуржан Акишев по прозвищу "Бизон" потерпел поражение, свои первые бои в лиге выиграли Василий Тахтай и Асу Алмабаев, а победу нокаутом одержал Азат Максум.

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