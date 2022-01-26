"Сункар" в США, или в чем особенность дебюта Оспанова в лиге Хабиба

Автор: Димаш Тулегенов

На этой неделе, 29 января, в Майами (Флорида, США) пройдет турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 44. Одним из участников первого ивента лиги Хабиба Нурмагомедова на территории США станет казахстанец Арман Оспанов (11-4). Корреспондент Vesti.kz рассказал о роли и значении предстоящего боя для "Сункара".

Бой 32-летнего Оспанова с 28-летним французом Диланом Сальвадором (3-1, по версии Sherdog) пройдет в предварительном карде события. Для обоих это будет дебют в лиге Eagle FC.

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Несмотря на то, что Сальвадор является французом, все свои поединки в профессиональной карьере он провел на территории США. Что касается Армана, то он попал за океан после подписания контракта с лигой PFL в прошлом году.

Противостояние с Диланом нельзя назвать каким-то громким для казахстанца. Обычный бой, зато в нем состоится долгожданное возвращение. Не зря говорят, что камбэк после поражений ощущается более долгим, чем после побед. Вот и в случае с "Сункаром", потерпевшим поражение нокаутом в дебюте PFL семь месяцев назад, - все так же.

До недавнего времени было непонятно, закончились ли трудовые отношения Оспанова с лигой PFL. И лишь в одном из последних интервью "Сункар" рассказал, что у него есть действующий контракт с американской организацией. Однако новый сезон стартует лишь в марте-апреле, и ждать еще несколько месяцев рискованно с точки зрения затянувшегося простоя.

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Поэтому казахстанец решил закрыть свободный промежуток времени с пользой, проведя бой в Eagle FC. Большую роль в этом сыграло то, что за лигу на территории США отвечает его менеджер Ризван Магомедов.

Получается, что противостояние с Сальвадором имеет промежуточный характер, и отчасти - подготовительный перед новым сезоном PFL. Но это не умаляет желания Оспанова показать лучшего себя в ближайшую субботу. Он постарается одержать уверенную победу, чтобы закрыть последнее поражение и доказать всем, что еще способен навести шороху.

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