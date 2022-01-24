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Летящее колено и взрывные кулаки: топ-5 жестких нокаутов Армана Оспанова

Летящее колено и взрывные кулаки: топ-5 жестких нокаутов Армана Оспанова
©ACA
Новости спорта Единоборства MMA

Уже в ближайшую субботу, 29 января, казахстанский боец смешанного стиля Арман Оспанов (11-4) вернется к клетку, чтобы дебютировать в лиге Eagle FC. Корреспондент Vesti.kz готовит читателей к очередному поединку "Сункара". В этом материале мы вспомнили топ-5 ярких нокаутов в его исполнении.

32-летний Оспанов проведет поединок на 44-м турнире лиги Eagle FC в Майами (Флорида, США). Его соперником будет Дилан Сальвадор (4-1) из Франции. Подробнее о нем вы можете прочитать в нашем материале:

Становился чемпионом мира и побил восходящую звезду UFC, или с кем подерется Оспанов в лиге Хабиба

Топ-5 лучших финишей казахстанского полулегковеса мы представим по хронологии событий, начиная с того, что было раньше.

Яркий финиш молодого нокаутера

В ноябре 2012 года в столице Казахстана прошел турнир мирового первенства по панкратиону. Это был первый официальный поединок Оспанова, который был занесен в статистику портала Sherdog. Его соперником был россиянин Якуб Тангиев. Все завершилось во втором раунде после панча казахстанца с правой руки. Вот это дебют!

Шестая победа подряд для небитого проспекта

Уже спустя 13 месяцев "Сункар" проводил свой шестой профессиональный бой, имея в активе пять побед в пяти поединках. Соперником бойца на турнире лиги Alash Pride FC стал российский дебютант Евгений Леничев. В стартовом раунде все предрешила пушка Оспанова с левой руки, которая отправила оппонента на канвас.

Громко распахнул двери в АСВ

В мае 2017-го Оспанов дебютировал в российском промоушене АСВ (ныне - АСА). Непобежденному казахстанцу предстояло помериться силами с опытным японцем Тэйчи Накадзимой. Поединок проходил в Санкт-Петербурге и завершился уверенной победой Армана. Неожиданная "вертушка" просто-напросто вырубила бедного Тэйчи. Взгляните сами:

Возвращение после серии поражений

В апреле 2019-го Арман вышел в клетку впервые за долгое время и после двух поражений в последних боях. Его соперником был достаточно опасный противник Лом-Али Ескиев. Второй раунд Оспанов решил закончить в свою пользу, толком не успев начать. Между гонгом, сигнализирующим о начале пятиминутки, и нокаутом после удара коленом в прыжке прошло всего несколько секунд. Тогда все поняли, откуда похожая идея возникла у звезды UFC Хорхе Масвидаля.

Худший сценарий для Мирзаева

Свою последнюю победу к текущему моменту Оспанов одержал в марте 2020 года на турнире АСА в Алматы финишировав известного бойца Расула Мирзаева уже в первом раунде. Жесткое добивание от Армана, при виде которого становится жалко соперника. 

Всего Оспанов одержал 11 побед в карьере при четырех поражениях. У него на счету десять финишей - девять нокаутов и одна победа сабмишеном. В последних шести поединках "Сункар" одержал верх лишь дважды, и будем надеяться, что в ближайшую субботу он вновь порадует своих болельщиков в своей излюбленной манере.

Назван победитель боя Арман Оспанов - Дилан Сальвадор в лиге Хабиба

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Метки:
MMA Eagle FC Оспанов Арман Казахстан США

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