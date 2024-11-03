"Судья чуть не убил бойца". Скандалом обернулся бой по ММА в Казахстане

Казахстанский боец Жуман Жумабеков (14-8) одержал победу на первом турнире лиги Dala Fighting Championship в Астане. Его соперником был представитель Индии Абхилаш Раут (2-4), передают Vesti.kz.

Бой закончился уже в первом раунде, когда Жуман поймал соперника на удушающий, находясь в партере. Но больше разговоров было вызвано отсутствием реакции со стороны рефери, который даже не заметил, что Раут "заснул". Жумабеков сам почувствовал этот момент и остановил проведение приема.

Более того, когда Жуман начал отходить от соперника, первой реакцией рефери было призвать его к активности, то есть, продолжить вести поединок. И только потом, взглянув на Абхилаша, рефери понял, что тот уже находится в отключке.

"Очень хорошо, что Жуман профессионал и почувствовал, что тот уснул! Так бы из-за такого рефери мог умереть человек", - написал он в комментариях.

В комментариях под видео финиша многие высказались на этот счет. Так, топовый казахстанский боец Артем Резников заявил, что из-за рефери мог умереть человек.

Другие пользователи соцсети тоже не остались в стороне. Было немало критики в сторону рефери.

"Судья тоже уснул". "Судья чуть не убил соперника". "Рефери показал непрофессионализм". "Господи, что за рефери?!". "Судья, видимо, поставил на победу убийством", - пишут зрители.

Сам рефери тоже вышел на связь. Бауржан Джуманов ответил на комментарий Резникова, где он попросил людей не судить его.

"Всех приветствую! Реферил этот бой я. Прочитал ваши комментарии, признаю, это очень неприятно, но Альхамдулиллах в любом положении. Написано очень много гадостей про меня. Те, которые писали, некоторых знаю лично! Мы все люди и нам свойственно ошибаться. Запомните эту фразу - "не суди и не судим будешь", - написал рефери.

Напомним, что это был первый турнир новой лиги Dala FC. В главном карде известный боец и актер Еркебулан Токтар (9-3) завершил свой поединок меньше чем за минуту.

Что касается главного события вечера, то непобежденный казахстанец Василий Тахтай (10-0) завоевал пояс чемпиона организации, расправившись с экс-соперником Макса Холлоуэя в UFC.