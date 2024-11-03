Стремительный нокаут остановил бой популярного казахстанского актера

Казахстанский боец и актер Еркебулан Токтар (9-3) добыл очередную победу в ММА. На турнире Dala Fighting Champioship в Астане он удосрочил оппонента меньше чем за минуту, передает корреспондент Vesti.kz.

Соперником 28-летнего Токтара был 39-летний представитель Египта Хайтам Эльсайед (10-7). Бой не продлился даже 50 секунд. Он был завершен после чистого попадания Еркебулана навстречу. Рефери не позволил казахстанцу даже добить оппонента.

Для Токтара это девятая победа в карьере и четвертая подряд. Восемь из девяти успешных поединков он завершил нокаутом. Что касается Эльсайеда, то он проиграл уже третий бой кряду (все - досрочно). В прошлом он бился с такими известными бойцами, как

В главном же событии этого турнира чемпионский пояс в легком весе завоевал непобежденный казахстанский файтер Василий Тахтай (10-0). Его бой закончился еще быстрее, чем поединок Токтара.