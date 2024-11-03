Казахстанец с 10-0 снес экс-бойца UFC в титульном бою

В Астане завершился первый турнир новой бойцовской организации Dala Fighting Championship. В главном бою вечера известный казахстанский файтер Василий Тахтай (10-0) одержал десятую победу в профессиональной карьере, сообщают Vesti.kz.

Его соперником был американский ветеран ММА Уилл Чоуп (42-23), который в январе 2014-го провел свой единственный поединок под эгидой UFC, проиграв во втором раунде техническим нокаутом будущему чемпиону промоушена Максу Холлоуэю.

Противостояние Тахтая и Чоупа в легком весе завершилось за 40 секунд. Непобежденный казахстанец беспощадно забил оппонента в партере и стал чемпионом лиги Dala FC.

Отметим, что это был первый поединок Василия с августа 2021 года.