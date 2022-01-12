Становился чемпионом мира и побил восходящую звезду UFC, или с кем подерется Оспанов в лиге Хабиба

Автор: Димаш Тулегенов

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Арман Оспанов (11-4) в конце месяца дебютирует в промоушене Eagle FC, принадлежащем Хабибу Нурмагомедову. Корреспондент Vesti.kz рассказал подробнее о сопернике "Сункара" из Франции.

Поединок Оспанова против Дилана Сальвадора (4-1) был анонсирован прошлой ночью. Отмечается, что бой состоится на 44-м турнире российского промоушена, который пройдет 29 января в Майами (Флорида, США).

Медиа представили 28-летнего Сальвадора с профессиональным рекордом 4-1, хотя информация относительно этого имеется разная. По версии Sherdog, на счету Дилана две победы в поединках, состоявших из одного раунда (они не могут идти в зачет профи - прим. ред.), а еще две - в профессионалах. В одной из профессиональных схваток он также проиграл.

Tapology отмечает, что 4-1 - это именно профессиональный рекорд спортсмена в ММА, а английская версия Википедии говорит о 3-1 в профи, а также об упомянутых выше двух выигрышах на выставочном уровне. Таким образом, основная масса акцентирует внимание на данных Tapology.

В своих четырех удачных поединках он не дал соперникам пройти всю дистанцию, победив сабмишенами каждого из них. Особенно хорошо у Сальвадора проходят удушающие приемы, а 32-летний Оспанов свое первое поражение в карьере потерпел именно таким способом.

Свое единственное поражение в карьере француз потерпел в последнем поединке с(7-2) в сентябре прошлого года. Тогда все завершилось раздельным решением судей в пользу американского спортсмена.

Куда больше достижений у Сальвадора в кикбоксинге. В этом виде спорта француз становился чемпионом мира и имел статус звезды. На профи-уровне он выиграл 52 боя в кикбоксинге, потерпев 17 поражений. Еще два раза его поединки завершались вничью.

В декабре 2017 года на турнире по кикбоксингу в Китае он победил единогласным решением будущую звезду UFC из Грузии Гигу Чикадзе (14-2). Именно Чикадзе в ближайшее воскресенье станет одним из хедлайнеров первого турнира лучшего промоушена мира в новом году - он встретится с американцем Кэлвином Кэттером (22-5).

Дилан является достаточно разносторонним бойцом. В кикбоксинге у него 22 победы нокаутом, а в ММА он побеждает исключительно сабмишенами. Сальвадор является обладателем пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу, а одним из его тренеров в этом направлении является экс-боец UFC Роан Карнейро (21-13).

Для Оспанова это хороший бой и отличная возможность сразу же заявить о себе в новой лиге. Во второй раз подряд "Сункар" будет биться на территории США - в июне прошлого года казахстанец проиграл нокаутом на турнире лиги PFL.

Интересно, что, несмотря на возможность выступать под эгидой этого же промоушена поблизости с домом, в России, Оспанов решился поехать в США и доказывать свою состоятельность за океаном. Здесь тоже есть свои плюсы - тренировки в American Top Team и знакомство с новой аудиторией, а еще, быть может, отсутствие вероятности встретиться в октагоне с соотечественниками.

Большую роль в подписании контракта с лигой Хабиба сыграл тот факт, что менеджером казахстанца является небезызвестный Али Абдельазиз. Именно он ведет всю команду Нурмагомедова, а раньше занимался делами самого Хабиба в том числе. А другой менеджер, работающий с бойцом, Ризван Магомедов, в целом отвечает за все происходящее в рамках турниров Eagle FC на территории США.

Отметим, что на этом же турнире выступит целый ряд бывших файтеров UFC, в том числе экс-чемпион промоушена в полутяжелом весе Рашад Эванс (19-8-1) и экс-обладатель пояса в легчайшем весе Ренан Барао (34-9-0-1). В главном поединке вечера встретятся Тайрон Спонг (2-0) и Сергей Харитонов (31-8-0-2).

Это будет первый турнир Eagle FC на территории США.

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Фото: Glory©️