"Пускай в следующий раз подумает". "Казахстанский МакГрегор" - о неприязни к Хамитову, попадании в UFC и уровне Рахмонова с Исмагуловым

Димаш Тулегенов

Одним из самых обсуждаемых казахстанских бойцов этой зимы является Фаниль Рафиков (19-4). Легковес из команды DAR Team Pro завоевал пояс чемпиона в лиге Naiza Fighting Championship (NFC) в конце января, а после триумфа вызвал на поединок соотечественника - Куата "Наймана" Хамитова (20-7-1), а также российского экс-бойца UFC Романа Богатова (11-1). В одно мгновение Рафикову удалось оживить казахстанские смешанные единоборства и заинтересовать ими новых фанатов.

В интервью корреспонденту Vesti.kz Фаниль рассказал об изменениях в жизни после громких вызовов, боях между казахстанцами, попадании в UFC, а также в очередной раз обратился к Хамитову.

- Фаниль, ты завоевал пояс NFC, после чего бросил вызов Хамитову и Богатову. Все сообщество ММА в СНГ взорвалось твоими высказываниями, что придало тебе еще больше узнаваемости. Твоя жизнь как-то изменилась после этого? Может, стало больше фанатов или начали появляться те, кто в тебя не верит?

- После завоевания чемпионского пояса NFC в легкой весовой категории, я считаю, жизнь особо не изменилась. Так же живу обычной жизнью спортсмена клуба DAR Team Pro и "Клуба Единоборств № 1". Все обычном режиме. А то, что я бросал вызовы Хамитову и Богатову, - это просто спортивный интерес. Наверное, профессиональные спортсмены меня поймут, если ты хочешь быть лучшим - тебе нужно биться с лучшими. На данный момент они являются одними из сильнейших бойцов моей весовой категории, и мне было бы просто интересно с ними проверить свои скиллы, профессиональный уровень. Поэтому я бросил вызовы этим спортсменам.

- Недоброжелатели часто напоминают о твоем неудачном опыте в АСА. Возвращаясь к мыслям о тех обидных поражениях, сейчас ты понимаешь, что тогда было не так?

- АСА - это вторая лига в мире, и когда я попал туда, то, скорее всего, просто не был готов к этому. Как говорится, в своих поражения нужно искать причины только в себе. Я в себе их нашел: где-то неправильная подготовка, где-то неправильная сгонка веса. По воле Всевышнего получилось так, как получилось, это определенный опыт, который я принял. Я сделал выводы и пошел дальше. Как вы все видели по дальнейшим результатам, эти выводы оказались правильными.

- Есть ощущение, что сейчас ты сильнее, чем когда-либо?

- Такого ощущения нет. То, что вырос в профессиональном плане, как боец, как человек, - да, я вырос, это я ощущаю. То, что сменил весовую категорию, тоже сказалось. Меньше стресса для моего организма, больше времени я уделяю теперь тренировкам, а не весогонке, которая является одним из самых сложных периодов в профессиональном спорте и ММА, все бойцы поймут это. Поэтому я считаю, что правильным ходом было сменить дивизион. Также я не забываю, что у меня в планах есть спуститься на категорию ниже, но мне помогут наши тренеры, доктора. Я думаю, при правильном подходе я смогу снова оказаться в полулегком весе (66 килограммов).

- Что изменилось в твоем тренировочном процессе после того, как ты стал бойцом DAR Team?

- Давайте возьмем всю предысторию. Меня подписал наш тренер - Разиев Азиз. Большое спасибо ему за это, за то, что он просто поверил в бойца, который шел на серии из трех поражений. И как у нас в Казахстане говорят: "Алматы - это центр спорта, центр ММА". Здесь очень много спарринг-партнеров и есть где развиваться. Попав в команду DAR Team, я увидел здесь много высококлассных бойцов, и ударников, и борцов. Никуда уезжать не надо, можно здесь готовиться. Конечно, я вырос как боец, поменял что-то в себе, стал сильнее. Да, я ощущаю, что, когда я попал в команду, я стал намного лучше, чем был раньше.

- У многих бойцов основная цель - попадание в UFC. Какую ты ставишь перед собой?

- Я реалист (смеется). В UFC не все попадут, надо быть объективным. При этом можно развиваться, внести свой вклад в наш казахстанский ММА на примере больших боев, устраивать зрелищные противостояния. Также есть другие лиги, не менее престижные, просто время идет и неохота терять свой пик. Но сидеть и ждать "золотой билет" от UFC - это не мое, я такой человек, который не хочет оставаться на месте, не любит стагнацию. Нужно двигаться вперед, время - самая дорогая валюта в нашей жизни. Поэтому тратить ее просто так в ожидании шанса, которого ждать придется очень долго, думаю, это не мое. По воле Всевышнего, если появится вариант с UFC - подпишемся, а если нет - то особо не огорчусь, потому что время идет, а мой пик приближается. Я буду рассматривать те варианты, которые будут выгоднее в первую очередь моей команде, моим близким и мне. Будем двигаться и смотреть дальше. Но пока все планы связаны с лигой NFC. Четыре боя по контракту, один из которых я уже провел.

- Что бы ты сказал тем фанатам ММА, которые не могут понять вызовы казахстанцев, адресованные друг другу? Многие все еще считают, что драться с соотечественниками в профессиональной клетке - это неуважение.

- Буквально на прошлой неделе я был на любительском чемпионате Казахстана по ММА и смотрел, как люди друг друга в нокауты отправляют, при этом не получают от этого никакой выгоды. Там они попадают в сборную Казахстана, ездят на чемпионаты мира, Азии, приобретают определенный опыт. Но в материальном плане они не получают ничего. Поэтому я всегда всем в пример ставлю, что за медали и грамоты люди рубятся между собой, а когда мы выходим на профессиональную арену, при этом получая массу плюсов - ты заработаешь денег, станешь более известным, получишь хайп... В наше время недостаточно просто хорошо драться, нужно уметь продавать бои, быть интересным. Поэтому, я думаю, масса плюсов, да и просто спортивная конкуренция - узнаем, кто у нас в стране лучший, кто может пойти дальше. Поэтому я только за противостояния внутри нашей страны. Да и сейчас, во время пандемии, кого ты привезешь? Это очень затратно, я думаю, что наши бойцы ничем не уступают иностранцам, по крайней мере на определенном этапе карьеры. Считаю, это правильное решение, будет селекционная работа, выясним, кто из нас лучше. Вижу только одни плюсы. А те, кто не понимает, я думаю, им просто надо углубиться в сферу ММА, единоборств. В Америке бойцы бьются между собой, в Бразилии и России - тоже. Никаких претензий ни у кого нет.

- Как ты оцениваешь уровень NFC относительно других промоушенов Казахстана и России?

- На сегодняшний день NFC стала лучшей лигой в Казахстане. Шикарная картинка, атмосфера, красивый ивент. Перспективы большие, они могут занять весь рынок ММА в Центральной Азии, потому что многообещающих бойцов у нас в стране, в этом регионе, очень много. Думаю, это большой рынок, PPV (Pay-Per-View - система платных трансляций на отдельные телевизионные события - прим. ред.), у NFC большое будущее, особенно с таким руководителем, как Нурбек Карабала.

- Возвращаясь к теме обсуждения боя с Хамитовым. Ты все еще хочешь встретиться с ним лицом к лицу?

- До этого был чисто спортивный интерес встретиться с Куатом. Сейчас он тоже сохранился. Был такой трештокинг, но до его последних постов, когда он начал задевать всю нашу команду. Как-то невольно он это сделал, может, пришел к этому с какой-то фантазией, но этого не нужно допускать. Поэтому, Куат, я хотел бы обратиться к тебе: я думаю, ты меня, как боец, поймешь. Команды никто не задевает, это сугубо спортивный интерес. И перед тем, как ты в следующий раз что-то захочешь написать про DAR Team, хорошенько подумай об этом, потому что команды и такие личные вещи затрагивать не нужно. Она здесь не причем, вызов тебе бросил я. Твои вопросы должны быть адресованы именно мне, а команду и другие личные вещи не трогай, даже если это трештокинг.

- Можешь ли представить себе незапланированную встречу с ним на улице? Это все профессиональный трешток или же есть неприязнь, которая в такой ситуации не закончилась бы мирно?

- Я не знаю его отношение, но у меня отношение такое же и оставалось, до его оскорблений. В целом у меня никакой злобы и агрессии нет. Если встретимся на улице и он протянет руку - я поздороваюсь. Если у него какие-то вопросы ко мне есть, то обязательно можно будет сесть, обговорить и решить, найти компромисс (улыбается).

- Есть ощущение, что Куат одним из своих последних заявлений задел всю команду DAR Team и Нурбека Карабалу лично?

- Да, конечно. Насчет переговоров между Куатом и Нурбеком Карабалой я не знаю, это их личный момент, как они обговаривали, условия боя. Видать, не договорились. Но команду, я еще раз повторюсь, трогать не нужно, обзывать. Здесь очень достойные ребята, которых Куат лично, наверное, знает. И перед тем как оскорбить команду, он показал, что не уважает тех ребят, с которыми он знаком, с которыми, скорее всего, за одним столом сидел, в одном зале они потели. Пускай в следующий раз хорошенько подумает, прежде чем написать или сказать что-то моей команде.

- Как товарищи, которые знакомы с Хамитовым лично, на это отреагировали? Это может повлиять на их взаимоотношения?

- За них, за наших ребят, я не могу говорить. Могу сказать лично за себя. Поэтому, думаю, эти вопросы нужно адресовать нашим ребятам.

- Насколько хорошо чувствуется поддержка внутри коллектива DAR Team?

- Это вообще отдельная история. У нас, как я и говорил, когда был мой легкий трештокинг: если кто-то из нас идет на войну - значит, все мы идем на войну. Все мы поддерживаем друг друга. Когда был чемпионский бой Асу Алмабаева, то вся команда собралась. Все поддерживали, помогали. Все этапы подготовки мы прошли вместе, я сам это видел. Когда я готовился, то капитан нашей команды - Жуман Жумабеков - помогал нам. У нас очень дружный тренерский состав, это Азиз Разиев, Баян Жангалов. Они очень сильно нам помогают, поэтому мы как одна семья. Скоро будет бой нашего старшего брата - Жумабекова. Все мы будем находиться на этом турнире, я лично тоже буду там, поддерживать его, переживать, как и он за меня. По возможности, если получится, то в углу буду присутствовать. Но думаю, что и без меня там обойдутся.

- Ты тренировался с Дамиром Исмагуловым и Шавкатом Рахмоновым? Бросается ли сразу в глаза их уровень, показатель того, что они - бойцы UFC?

- Да, когда я готовился к чемпионскому бою, мы вместе прошли тренировочные этапы. Чувствуется, что это бойцы уровня UFC, высокого класса, с хорошим IQ (бойцовский интеллект - прим. ред.). Как ребята - очень приятные, тоже помогали советами, в том числе техническими.

- Что для тебя самая большая мотивация?

- Скорее всего, остаться таким человеком, за которого стыдно не будет. Потому что карьера моя закончится, а отношение людей останется. Для достижения определенной цели я не хочу идти "по головам". Желаю остаться человеком, который, конечно, не будет хорошим для всех, но по завершении карьеры сможет смотреть всем в глаза честно, не отводя взгляд. Чтобы обо мне не говорили каких-то кривых вещей. Мотивация - остаться в истории, хотя бы нашей лиги - NFC, в истории команды, в истории своего города - Павлодара, в спортивном плане. Мотивация - просто заниматься любимым делом.

- Каковы твои планы на ближайшее время?

- Защитить пояс в легком весе. Думаю, вернемся, Иншалла, после месяца Рамадан, скорее всего, в июне. Затем хотел бы попробовать сотворить историю и стать двойным чемпионом, либо спуститься на весовую категорию ниже, либо же подняться выше.

Напомним, что в титульном противостоянии Рафиков судейским решением победил другого казахстанца - Серикбая Ходжабаева (9-4). Также отметим, что на этой неделе пройдет очередной турнир NFC, в главном поединке которого будет оспорен пояс в легчайшем весе. Выявлять сильнейшего будут казахстанец Жуман Жумабеков (10-4) и россиянин Вадим Малыгин (14-4-1).