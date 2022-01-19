Пропали с радаров, или по чьим боям соскучились казахстанские фанаты ММА

Первые выступления топовых казахстанских бойцов смешанного стиля (ММА) в новом году пройдут уже в ближайшие недели. Зрителей спешат порадовать Арман Оспанов (11-4), Шавкат Рахмонов (14-0), Сергей Морозов (17-5) и другие бойцы. Но в то же время есть те, кого болельщики заждались, а кто-то мог вовсе забыть об этих спортсменах. Подробнее об этом - в материале Vesti.kz.

Первый боец, о котором хочется напомнить, - это представитель наилегчайшего веса Руслан Сариев (12-1), который год назад бился за пояс в лиге Eagle FC, но проиграл удушением. С того момента он больше в клетку не выходил.

Болельщики ждали, что Сариеву удастся получить незамедлительный реванш с чемпионом, затем многие верили, что Руслан вернется в титульную гонку после одного выигранного поединка. Но в итоге до конца 2021-го казахстанец не провел ни единого боя.

Возможно, что возвращение Сариева состоится уже в ближайшие месяцы, но пока официальных анонсов относительно этого нет.

Артема Резникова (22-6) тоже заждались многие. Топовый легковес лиги АСА не бился с сентября 2020 года, и вокруг его имени было больше скандалов, связанных с конфликтом с промоушеном, нежели разговоров о следующем противостоянии.

Судя по последним новостям, многое в отношениях между лигой и казахстанцем меняется к лучшему. Это мысленно приближает нас к долгожданному возвращению 30-летнего Резникова в октагон.

Еще один боец, которого можно отнести к списку "заставивших о себе забыть", - это Муратбек Касымбай (11-4). И здесь упрекнуть легковеса в отсутствии активности не получится. В прошлом году он провел два боя по правилам ММА, а еще бился в так называемом Поп-ММА.

Но далеко не все серьезно относятся к этим выступлениям спортсмена. Болельщики заждались громких боев в хороших промоушенах. К примеру, в 2020-м Муратбек участвовал в титульном поединке AMC Fight Nights, а затем заставил всех говорить о себе после скандального противостояния с "Персидским дагестанцем".

Остается надеяться, что вскоре болельщики вновь увидят казахстанца в громких поединках серьезного уровня.

Хабиб показал арену для дебюта казахстанца Оспанова в Eagle FC

Фото: Eagle FC, AMC Fight Nights©️