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Гран-при и хорошие деньги, или как лига из России удержит казахстанца Резникова

Гран-при и хорошие деньги, или как лига из России удержит казахстанца Резникова
©ACA
Новости спорта Единоборства MMA

Руководство российской лиги по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (ACA) объявило об идее организации в 2022 году турнира гран-при легковесов. Вице-президент промоушена Асланбек Бадаев заявил, что казахстанский файтер Артем Резников (22-6) примет участие в турнире нового формата. Корреспондент Vesti.kz порассуждал на тему стабилизации отношений между бойцом и лигой.

Отношения между топовым бойцом из Казахстана и российской лигой испортились в прошлом году. Много претензий к организации имелись и, вероятнее всего, все еще имеются у Артема. Но у руководства АСА свои ответы на каждый довод бойца. 

Это касается и пунктов в имеющемся контракте, и несогласия Резникова по поводу уровня его гонораров, и выбор соперников, которых предоставляли ему матчмейкеры АСА. Дело дошло даже до того, что лига объявила о реванше Резникова с Юсуфом Раисовым (18-2) в соцсетях без первоначального уведомления самого казахстанца. Позже Артема заблокировали в официальном аккаунте АСА в Instagram.

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Новый формат турнира может заинтересовать Резникова крупными боями и, возможно, повышенным гонораром. Тогда еще можно будет представить, что Артем останется в АСА более чем на один бой (именно столько у него осталось по действующему контракту с организацией).

Сообщалось, что в гран-при также могут принять участие и Раисов, и Эдуард Вартанян (22-4). Нельзя представить этот турнир и без действующего чемпиона лиги Абдул-Азиза Абдулвахабова (19-2). Если организации удастся собрать лучшую восьмерку, то это будет одно из главных событий в российском ММА в 2022 году.

Но другой вопрос - интересна ли эта перспектива Резникову? Нет никаких подтверждений, кроме мыслей, что ему могут улучшить условия. Есть лишь информация, что призовой фонд будет солидным. Да и вообще - Артем уже давно горит желанием попробовать свои силы за океаном, а на прошлой неделе легковесу "стукнуло" уже 30 лет. 

Остается с интересом наблюдать за событиями, которые происходят вокруг казахстанского файтера в одной из топовых лиг мира. А последний бой Резников провел уже почти полтора года назад, победив Раисова.

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Метки:
MMA Резников Артем Казахстан Россия Бои по смешанным правилам

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