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Хабиб показал арену для дебюта казахстанца Оспанова в Eagle FC

Хабиб показал арену для дебюта казахстанца Оспанова в Eagle FC
©АСА
Новости спорта Единоборства MMA

Хабиб Нурмагомедов показал арену, где в США дебютирует принадлежащий ему промоушен Eagle FC, перед дебютным поединком в организации казахстанца Армана Оспанова (11-4), передает корреспондент Vesti.kz.

32-летний боец из Казахстана встретится с 28-летним Диланом Сальвадором (4-1) из Франции, а Нурмагомедов ждет зрелищного события.

"28 января в Майами сзади меня будут искры", - прокомментировал снимок бывшая звезда UFC.

Становился чемпионом мира и побил восходящую звезду UFC, или с кем подерется Оспанов в лиге Хабиба

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Метки:
Оспанов Арман Нурмагомедов Хабиб США Бои по смешанным правилам MMA

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